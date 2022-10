Riešením na ukončenie najväčšej politickej krízy na Slovensku sú podľa Pellegriniho predčasné voľby

Kritizovanie vlády

Kombinácia nových tvárí a energie





Strana Hlas-SD má aktuálne takmer dvojtisícovú členskú základňu a dlhodobo sa umiestňuje na prvom mieste v prieskumoch verejnej mienky. Agentúra Focus v najnovšom prieskume od 21. do 27. septembra namerala strane voličskú podporu tesne nad 20-percentnou úrovňou. Hlas-SD by tak v parlamente získal 38 poslaneckých mandátov.

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa ocitlo v rukách ľudí, ktorí mentálne a profesionálne nedozreli na riadenie štátu. Namiesto toho, aby konali a chránili svojich občanov, sa dva a pol roka hádajú a obhadzujú blatom. V úvodnom príhovore na dnešnom druhom pracovnom sneme strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši to vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini . Jediným riešením na ukončenie najväčšej politickej krízy na Slovensku sú podľa neho predčasné parlamentné voľby.Líder Hlasu kritizoval predovšetkým premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča . „Odmietnime rázne tento rozklad štátu, odmietnime amaterizmus, ktorý šíri skepsu a mení náš štát na ruinu. Je našou povinnosťou nájsť spoločnú energiu a tejto každodennej deštrukcii štátu sa postaviť," poznamenal Pellegrini.Doplnil, že pandémia a energetická kríza sú celosvetovými javmi. „Na Slovensku máme aj jednu krízu navyše, kvôli trvalo rozvrátenej vládnej koalícii. Svojou nekompetentnou politikou sejú do spoločnosti radikalizmus a nenávisť, výsledkom čoho je frustrovaná a nahnevaná spoločnosť, ktorá môže ohroziť samotnú demokratickú podstatu štátu," skonštatoval Pellegrini.Medzi delegátmi snemu boli mnohí kandidáti na miesta županov, primátorov, starostov i poslancov v blížiacich sa spojených regionálnych a komunálnych voľbách. „Našou filozofiou je ponúknuť kombináciu nových tvárí a novej energie so skúsenosťou. Niekde ponúkame vlastných kandidátov a niekde sme sa priklonili k dohode s rôznymi stranami politického spektra. Naším cieľom je, aby každý kraj, mesto či obec spravovali ľudia, ktorí dokážu ponúknuť lepšiu budúcnosť," uviedol Pellegrini.Pripomenul, že Hlas-SD ponúka v krajských voľbách štyroch vlastných kandidátov na miesta županov - Branislava Becíka v Nitrianskom kraji, Petra Slyška v Žilinskom kraji, Róberta Suju v Košickom kraji a Michala Kaliňáka v Prešovskom kraji. Vyjadril sa aj k diskusii o prípadnej zmene volebného systému. „Budeme iniciovať zmenu tak, aby sa polovica Národnej rady SR volila na kandidátkach politických strán a druhá polovica priamo za každý jeden okres na Slovensku," dodal Pellegrini.