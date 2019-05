Rigó: Keď sa krajine darí, mali by to pocítiť aj kultúrne inštitúcie

Konrád Rigó, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Keď sa krajine ekonomicky darí, mali by to pocítiť aj kultúrne inštitúcie a všetky cieľové skupiny dotačných programov rezortu kultúry. Myslí si to štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd).Dodáva, že ak je to naopak, potom sa nečuduje, ak budú umelci protestovať.doplnil. Rigó považuje v demokratickej spoločnosti za úplne bežné a prospešné, aby každý mohol prejaviť svoj názor, pokiaľ to robí kultúrnym spôsobom.Ministerstvo kultúry malo niektorým svojim príspevkovým organizáciám výrazne okresať rozpočty na takzvané prioritné projekty na tento rok. Radikálne zoškrtanie požadovaných súm sa malo týkať Slovenskej národnej galérie, Kunsthalle, ale i Slovenského národného múzea(SNM).Rezort kultúry kategoricky odmietol tvrdenia o krátení rozpočtu svojim príspevkovým organizáciám. V reakcii na medializované informácie o výrazne nižších čiastkach pre tzv. prioritné projekty príspevkových organizácií rezort upozornil, že tieto prostriedky nie sú nárokovateľnou položkou, ale doplnkom k rozpočtu organizácie.ozrejmila hovorkyňa ministerstva Barbora Palovičová.Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) čelí kritike od umelcov od svojho nástupu do funkcie. Viac ako stovka ľudí proti nej protestovala aj v stredu (22. 5.). Kultúra podľa nich trpí nezáujmom, neschopnosťou a nekompetentnosťou súčasného vedenia rezortu a zaslúži si lepšie. Rezort kultúry v reakcii uviedol, že rešpektuje právo ľudí vyjadriť názor, no uprednostňuje riešenie problémov za rokovacím stolom.