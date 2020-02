Rím chce majstrovstvá Európy v atletike v roku 2024, vrh guľou by sa konal pred koloseom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - O organizáciu majstrovstiev Európy v atletike v roku 2024 sa uchádza Rím. Súčasťou piatkového predstavenia kandidatúry talianskej metropoly bola aj prezentácia súťaže vo vrhu guľou pred Koloseom, architektonickou dominantou Ríma.Ostatné disciplíny by sa mali konať na Olympijskom štadióne. Trať chodeckých pretekov so štartom pri Konštantínovom oblúku by viedla popri starovekých kúpeľoch Caracalla. Pri polmaratóne je štart i cieľ plánovaný do Vatikánu.Talianska atletická federácia (FIDAL) informovala, že projekt má plnú podporu vlády a mesta, a to aj napriek tomu, že kandidatúry na usporiadanie OH 2020 a 2024, pri ktorých sa počítalo s viacerými rovnakými dejiskami, odmietli politické orgány pre finančné obavy.Jediným protikandidátom Ríma sú poľské Katovice. ME by sa mali uskutočniť len pár týždňov po olympijských hrách v Paríži. Dejisko atletického kontinentálneho šampionátu bude známe 8. mája, keď ho vyberú vo francúzskej metropole.FIDAL nedávno oznámila, že atletický míting Golden Gala, ktorý je súčasťou Diamantovej ligy, sa uskutoční 28. mája na neapolskom štadióne San Paolo.Tradične sa koná na Olympijskom štadióne v Ríme, ale ten pripravujú na otvárací zápas a ďalšie tri stretnutia júnového futbalového európskeho šampionátu.