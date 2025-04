Rím očakáva v tomto roku 35 miliónov turistov, Slováci by sa mali riadiť viacerými radami – VIDEO, FOTO

Rím sa na nával turistov pripravil poctivo

Turisti by si mali vopred premyslieť kam a kedy sa vybrať

Rastú aj ceny ubytovaní

Lístky na metro

Tipy pre tých, ktorí zatúžia po pokojnejšom prostredí

Návštevy chrámov

Pre Slovákov je vzácna Bazilika sv. Praxedy

3.4.2025 (SITA.sk) - Dať si pozor na osobné veci, ale aj vybaviť sa dávkou trpezlivosti by mali všetci turisti a pútnici smerujúci do Ríma. Ten ročne navštívi viac ako 20 miliónov turistov, v tomto roku sa ich očakáva omnoho viac.Dôvodom je Jubilejný rok , ktorý sa vo Večnom meste začal 24. decembra, keď pápež František otvoril svätú bránu v Bazilike sv. Petra. Ako pre agentúru SITA uviedol vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu (VR) Martin Jarábek, len za prvých desať dní od otvorenia prešlo touto svätou bránou viac ako pol milióna pútnikov.Na nával turistov sa Rím s blížiacim sa Jubilejným rokom pripravil poctivo. "Rím sa stal veľkým staveniskom, videli sme mnohé obmedzenia, všade bolo lešenie, mnohí pútnici prichádzali do Ríma a nemali šancu vidieť niektoré pamiatky, pretože ich rekonštruovali či čistili," zaspomínal si Jarábek.Aj v blízkosti Anjelského hradu a sídla vatikánskych médií neďaleko Baziliky sv. Petra bolo jedno zo stavenísk. Pracovali tam na tuneli, ktorý umožnil vytvoriť v lokalite pešiu zónu spájajúcu hrad so známou Via della Concilliazione, ktorá vedie turistov priamo k Bazilike sv. Petra."Pre Rimanov to bolo veľmi ťažké, pre tých, ktorí tu žijú a pracujú. Vďaka tomu však vzniklo krásne námestie," opísal. Okrem obmedzení však tieto i ďalšie práce podľa jeho slov priniesli aj mnoho darov v podobe archeologických nálezov. Pri kopaní podjazdu objavili aj pozostatky antickej práčovne či čistiarne z 2. storočia. Zachovali sa rôzne vane, či vázy.Či už prídu turisti za pamiatkami Ríma, Vatikánu alebo s hlavným cieľom prejsť svätými bránami počas Jubilejného roka, už vopred by si mali premyslieť kam a kedy sa vybrať. Pre návštevu niektorých múzeí či pamiatok je potrebné zarezervovať si lístok cez internet vopred, ako napríklad v prípade Vatikánskych múzeí či chrámu Panteón.V prípade návštevy Baziliky sv. Petra, ktorá je bezplatná, musí návštevník počítať aj s bezpečnostnou kontrolou a častokrát aj s dlhým radom. Ideálny čas na jej návštevu je v podvečerných hodinách, počas ktorých tam býva už menej turistov. Nielen pri návšteve baziliky, ale aj ďalších kostolov v Ríme platia pravidlá, čo sa týka obliekania, ramená a stehná musia byť zahalené.S blížiacou sa letnou sezónou rastú aj ceny ubytovaní, napriek tomu aj priamo v centre mesta či v blízkosti Vatikánu sa nájdu aj lacnejšie."Slováci si často hľadajú ubytovanie, ktoré je na periférii, no potom hodinu a pol stratia v dopravných prostriedkoch a sú možno aj rozčarovaní z toho, že autobusy nechodia alebo chodia nepresne, a sú plné," hovorí Jarábek. V prvom rade preto odporúča nájsť si ubytovanie čo najbližšie k Vatikánu.Ostražití by mali byť turisti nielen počas cestovania metrom či autobusom, ale aj na ulici. "Hoci pribudol počet policajtov, vreckári predstavujú v Ríme večný problém. Je potrebné si dať pozor na osobné veci, nosiť so sebou radšej kópiu dokladov a originál nechať na hoteli, a hotovosť mať poschovávanú," radí šéf slovenskej redakcie VR.V lete sa zase podľa jeho slov treba chrániť pred slnkom a dodržiavať pitný režim. "Rím je dostatočne zásobený pitnou vodou. Odporúčam nenosiť so sebou veľké fľaše či akékoľvek termosky, s ktorými vás ani nepustia do baziliky alebo na prípadnú audienciu k Svätému Otcovi. Stačí si so sebou zobrať plastovú pollitrovú fľašu. Pitná voda tečie všade," pripomína. Pouličné fontánky na pitie je možné nájsť aj v blízkosti Vatikánu.Čo sa týka presunov v rámci mesta, lístky na metro, ktoré platia aj pre autobus i trolejbus, je možné zakúpiť priamo v staniciach metra či v trafike nazvanej "Tabacchi". Základný stominútový lístok stojí 1,50 eur a umožňuje ľubovoľný počet prestupov v rámci daného času.V prípade častejších presunov sú v ponuke aj lístky na 24, 48, 72 hodín i sedemdňový. Určite istejšia je však preprava metrom než autobusmi, ktoré často uviaznu v zápchach, bývajú plné a rovnako aj značenie zastávok nie je veľmi prehľadné a jasné.Aj keď sa v Ríme očakáva v tomto roku 32 miliónov pútnikov, čo je viac ako 100-tisíc denne, podľa Jarábeka je hlavné mesto Talianska pripravené. Ani turisti by sa podľa neho nemali ničoho obávať či nechať sa zastrašiť avizovaným číslom. "Rím je taký veľký a rozľahlý, že to zvládne," skonštatoval.Tým, ktorí zatúžia po pokojnejšom prostredí, odporúča napríklad návštevu Baziliky sv. Pavla za hradbami. "Sú miesta, kam skoro nikto nechodí. Kedykoľvek prídem do tejto baziliky, dostanem sa tam bez problémov," poznamenal. Rovnako menej navštevované je opátstvo Tri fontány, kde sťali svätého Pavla. Tamojšie tri kostoly bývajú prázdne.Pútnici, ktorí chcú počas Jubilejného roka prejsť všetkými štyrmi svätými bránami by si mali návštevy chrámov dopredu naplánovať."Určite najnavštevovanejšia je Bazilika sv. Petra, do ktorej bežne zavíta počas roka denne aj 40-tisíc pútnikov. Samozrejme, teraz sa očakáva aj väčšia frekvencia návštevníkov. Lateránska bazilika, ktorá je katedrála Svätého Otca, je menej navštevovaná, hoci nie menej zaujímavá. Bol to prvý kostol či chrám, pri ktorom bol apoštolský palác Svätého Otca, teda tu od štvrtého storočia a neskôr žili pápeži," vysvetlil šéf slovenskej redakcie.Pre Slovákov je podľa neho veľmi vzácna Bazilika Santa Maria Maggiore. "Na bočnom oltári bola po prvýkrát slávená liturgia v jazyku našich predkov," objasnil. Okrem toho bazilika ponúka možnosť vyspovedať sa v slovenskom jazyku vďaka slovenskému dominikánovi Ľudovítovi Melovi.Kúsok odtiaľ sa nachádza aj Bazilika sv. Praxedy. "Pre Slovákov je vzácna, pretože v nej bývali svätí Cyril a Metod," pripomína Jarábek. V Kostole sv. Klimenta nájdu pútnici hrob svätého Cyrila. "Návštevníkom odporúčam kúpiť si lístok a pozrieť si jeho katakomby. Nachádza sa tam aj tabuľa v slovenčine, ktorú požehnal Svätý Otec," dodal.Na Slovensko odkazuje aj tabuľa pripomínajúca osobnosť Milana Rastislava Štefánika pri pomníku Oltár vlasti pri Benátskom námestí. Busta Alexandra Dubčeka sa zase nachádza neďaleko talianskeho ministerstva zahraničných vecí na mieste nazvanom Largo Bratislava.Jarábek odporúča aj zavítať na ulicu v historickom centre Ríma - Via dei Coronari, ktorá podľa jeho slov patrí medzi najkrajšie. Ide o ulicu, ktorou pred stáročiami prechádzali pútnici do Vatikánu k hrobu svätého Petra.