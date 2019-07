Rím upravil cieľ v oblasti tohtoročného rozpočtového schodku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 1. júla (TASR) - Taliansko upravilo cieľ v oblasti rozpočtového deficitu na tento rok z 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 2,04 % HDP. Rím sa tak snaží vyhnúť hroziacemu disciplinárnemu konaniu zo strany Európskej únie. Uviedol to v pondelok zdroj z talianskej vlády.Taliansku hrozí za neplnenie fiškálnych podmienok Európskej únie disciplinárne konanie. V konečnom dôsledku by mu mohla hroziť pokuta v hodnote vyše 3 miliardy eur.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa na vládny zdroj odvolala, vláda odmieta akékoľvek kroky, ktoré by znamenali uťahovanie opaskov. Cieľ v oblasti rozpočtového deficitu však môže upraviť nadol čiastočne vďaka tomu, že dve hlavné rozpočtové opatrenia v tomto roku - skorší odchod do dôchodku a garantovaný príjem pre chudobných - sa neukázali ako príliš populárne, a teda menej nákladné, ako sa pôvodne očakávalo.