Rímska polícia búra nelegálne postavené vily rómskeho klanu Casamonica

Rím 20. novembra (TASR) - Vyše 600 príslušníkov mestskej polície talianskej metropoly Rím sa v utorok na úsvite zapojilo do operácie, ktorej cieľom bolo zhabanie a zbúranie ôsmich víl, ktoré si bez stavebného povolenia postavili príslušníci vplyvného mafiánskeho rómskeho klanu Casamonica. Informovala o tom talianska televízia RAI.O začiatku policajnej operácie informovala na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook primátorka Ríma Virginia Raggiová, ktorá osobne dohliadala na priebeh akcie.Vo svojom vyhlásení na Facebooku označila utorok za "historický deň pre Rím a Rimanov, keď skoncujeme s rokmi bezprávia a vysielame silný signál zločinu a klanu Casamonica". Dodala, že operácia sa pripravovala desať mesiacov.V lokalite ležiacej východne od Ríma bol prítomný aj minister vnútra Matteo Salvini, ktorý uviedol, že týmto zásahom sa do tejto časti Ríma vrátil "zákon a poriadok, pokoj a bezpečie" a bol vyslaný "jasný signál všetkým, ktorí verili, že sú nad zákonom".Policajná akcia sa zaobišla bez incidentov, aj keď obyvatelia domov policajtom nadávali a kričali. Po vstupe do objektov v nich policajti urobili prehliadky, keďže predpokladali, že by sa tam mohli nachádzať drogy. Následne policajti obyvateľov domov vyzvali, aby sa vysťahovali.Operácia rímskej mestskej polície bude pokračovať zbúraním domov, ktoré boli protiprávne postavené na mestských pozemkoch ešte v 90. rokoch 20. storočia. Mestská polícia sa už aj v minulosti pokúšala riešiť tento problém a vysťahovala členov klanu z domov, tí sa však po istom čase nasťahovali späť.