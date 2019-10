Rínok Rača pokrstili odhalením mozaiky z bývalých vinárskych závodov Foto: BENCONT Group Foto: BENCONT Group

Rínok Rača: stavenisko, október 2019 Foto: BENCONT Group Foto: BENCONT Group

Bratislava 11. októbra (OTS) - Rínok Rača , ktorý začiatkom mesiaca spustil výstavbu budúcej bratislavskej zóny, dnes pokrstil svoj projekt a predstavil svoje predajné miesto, kde môžu záujemcovia o byty pomocou virtuálnej reality detailne spoznať svoj budúci byt, vrátane výhľadov z okna či prechádzky po okolí. Krstilo sa červeným vermutom, podobným tomu, ktorý sa dlhé roky vyrábal vo vinárskych závodoch, na ktorých mieste bude komplex Rínok Rača stáť.Pri krste projektu odhalil Peter Huňor, predseda predstavenstva Bencont Group, spolu s Martinom Šimurdom, konateľom spoločnosti Rínok Rača čiastočne rekonštruovanú mozaiku, ktorá zdobila vstupnú halu vinárskych závodov. Na jej rekonštrukcii sa podieľali akademický sochár Roman Hrčka, ktorý je okrem iného vedúcim Kameňosochárskeho odboru v Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a akademický maliar Milan Pagáč.Mozaika bola vytvorená v 70. rokoch z farebných kamienkov rôzneho druhu ako napr. biely, sivý či zelený mramor, ružový maďarský mramor, vápenec, travertín, andezit, čadič, žula pieskovec. Kamienky sú lepené cementovou maltou na betónový podklad. Znázorňuje poeticky abstrahovaný motív krajiny inšpirovaný tzv. Slovenskou modernou z 30. rokov dvadsiateho storočia. Kompozícii diela dominuje postava ženy so zdvihnutými rukami. Neznámy autor pri jej nohách, ako symbol vinárskej kultúry, stvárnil strapec hrozna. Na mozaike možno rozpoznať štruktúru agrárneho prímestského prostredia, siluety domov, polí a poľných ciest. Dielo vyniká bohatou kultivovanou farebnosťou umocnenou citlivým výberom farebných odtieňov jednotlivých kamienkov. Mozaika bude zakomponovaná do relaxačnej zóny nového komplexu, ktorého súčasťou budú susedské vinice. Ich vznik podporí developer a o údržbu sa bude starať minimálne desať rokov.,“ povedal dnesa dodal: „ho doplnil: „ Rínok Rača má už právoplatné všetky stavebné povolenia pre výstavbu šiestich obytných domov a troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou. Z toho je päť samostatných objektov postavených na podzemných garážach, ktoré ponúkajú 835 parkovacích miest. Pribudnúť by tu malo 474 bytov pre 860 ľudí. Prvá kolaudácia bytových priestorov je naplánovaná na koniec roka 2021. Projekt by mal byť dokončený koncom roka 2023. Rínok Rača bude mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch, ako predpokladal územný plán. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované.V liste obyvateľom Rače, ktorí bývajú v priamom susedstve nového projektu, sa developer zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby chce úzko komunikovať a vychádzať v ústrety všetkým Račanom.Oproti návrhu predchádzajúceho developera sa rozsah projektu zmenšil o počet zastavaných podlaží. Developer, na požiadavku verejnosti a samosprávy zmenšil index podlažnej plochy na úroveň 1,5. Plocha bude zastavaná na 80% oproti tomu, čo povoľuje územný plán. Projekt tiež garantuje vysoký podiel zelených plôch, ktoré budú tvoriť 34% územia, čo je v Bratislave rarita. Tie budú zavlažované ekologicky dažďovou vodou, ktorá sa bude za týmto účelom zachytávať v retenčnej nádrži.Platný územný plán tu vyžaduje len 23 % zelených plôch.Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo pre neho, na prosbu mestskej časti, nové parkovacie miesta. Komplex Rínok Rača pozdvihne postavenie Nemeckého kultúrneho domu, ktorý doteraz stál vedľa zdevastovanej ruiny bývalých vinárskych závodov, a vtiahne ho do života nového centra Rače.Projekt prispeje už o pár mesiacov do rozpočtu mestskej časti Rača sumou viac ako milión euro.