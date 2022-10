Rishi Sunak získal ako prvý dostatok nominácií na kandidatúru za predsedu Konzervatívnej strany

Špekuluje sa o kandidatúre Johnsona

Finálová dvojica

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý britský minister financií Rishi Sunak je prvý z potenciálnych kandidátov na nového lídra Konzervatívnej strany a premiéra, ktorý získal 100 nominácií pre prvé kolo hlasovania. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý s odvolaním sa na zdroje z jeho kampane tiež tvrdí, že by mal Sunak kandidatúru potvrdiť čoskoro.Šéfka Dolnej snemovne britského parlamentu Penny Mordauntová je je zatiaľ jediná kandidátka, ktorá oficiálne spustila kampaň na predsedníctvo konzervatívcov.Špekuluje sa tiež o možnej kandidatúre niekdajšieho premiéra Borisa Johnsona , ktorý sa v sobotu vrátil z dovolenky.Nominácie na nového lídra sa uzavrú v pondelok popoludní, pričom jednotliví kandidáti potrebujú podpisy aspoň 100 z 357 konzervatívnych zákonodarcov, čo predstavuje pole maximálne pre troch.Zákonodarcovia budú následne v prípade potreby hlasovať za vyradenie jedného z nich, aby vzišla „finálová dvojica". O nej už v internetovom hlasovaní rozhodne 172-tisíc členov Konzervatívnej strany. Nového lídra Spojeného kráľovstva by mali vybrať do 28. októbra. Ak by sa poslanci postavili za jediného kandidáta, nový premiér by mohol byť známy do pondelka popoludnia.Konzervatívci si vyberú nového predsedu a premiéra po tom, čo Liz Trussová vo štvrtok oznámila koniec po šiestich búrlivých týždňoch vo funkcii. Počas tohto obdobia ňou ohlásené opatrenia spôsobili problémy na finančných trhoch a rebélia v strane viedla k tomu, že stratila autoritu. Argumentovala tým, že nedokáže naplniť mandát, pre ktorý ju zvolili členovia Konzervatívnej strany.