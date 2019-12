Rivali v Južnom Sudáne dodržia termín na vytvorenie spoločnej vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džuba 18. decembra (TASR) - Prezident Južného Sudánu Salva Kiir a vodca opozície Riek Machar sa v utorok dohodli, že do polovice februára 2020 vytvoria vládu národnej jednoty a dodržia tým konečný termín. Rozhodnutie urobili v čase, keď obaja čelia medzinárodnej kritike, že bránia úsiliu o dosiahnutie mieru v krajine, informuje agentúra AFP.Predstavitelia znepriatelených strán v Južnom Sudáne sa v novembri dohodli na odklade vytvorenia vlády národnej jednoty o ďalších sto dní, do polovice februára. Títo politickí rivali pôvodne v septembri oznámili, že novú prechodnú vládu vytvoria do 12. novembra. Podľa ich vyjadrení im to znemožnil fakt, že ešte neboli vyriešené niektoré záležitosti týkajúce sa bezpečnosti a vlády.Po rokovaniach v hlavnom meste Džuba Kiir uviedol, že sa s Macharom dohodli na dodržaní konečného termínu. "povedal prezident s tým, že splnenie nevyriešených úloh bude mať na programe už nová administratíva.Na základe dohody o vzniku prechodnej vlády, ktorú Kiir a Machar spolu s ďalšími opozičnými lídrami podpísali v septembri 2018, sa má Machar vrátiť do funkcie viceprezidenta, ktorú zastával do roku 2013.Južný Sudán vznikol v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu.Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Kiirom a vodcom povstalcov Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek. Počas vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto krajiny s ložiskami ropy v troskách.