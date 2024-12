Riziko individuálneho dovozu áut: Na čo si dať pozor pri kúpe ojazdeného vozidla?

Pri kúpe si vyberte predajcu s preverenou históriou vozidiel

Daňové podvody pri predaji áut zo zahraničia

Pred kúpou auta sa treba zamerať na viaceré detaily

6.12.2024 (SITA.sk) -Klasické podvody s ojazdenými autami sa vždy so zvýšením dovozov objavujú častejšie. V čase vysokého dopytu a nedostatku ojazdených áut na trhu nepoctiví dovozcovia využívajú príležitosť na zvýšenie marží nelegálnymi praktikami. Preto je dobré pripomenúť, že najčastejším podvodom je stáčanie tachometrov, ktoré podľa odhadov môže postihnúť až 90 % dovážaných vozidiel. "Veľkým problémom sú aj zatajené vážne havárie, pri ktorých sú vozidlá často opravované neodborne, bez dodržiavania postupov schválených výrobcom. Tieto podvody vyžadujú sofistikované procesy preverovania histórie áut, ktoré sú nákladné na techniku, čas a pracovnú silu. Takéto praktiky nemožno odhaliť pri kúpe auta na ulici alebo cez inzerát od súkromnej osoby. Na to je potrebné mať profesionálne vybavenie a skúsenosti," vysvetľuje Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ a člen predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.Napríklad sieť AAA AUTO investuje ročne stovky tisíc eur do preverovania histórie áut, s ktorými obchoduje. AAA AUTO je prvým autobazárom, ktorý nadviazal spoluprácu so spoločnosťou IRIS IDENT, s.r.o., správcom Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Táto spoločnosť zhromažďuje milióny záznamov o histórii vozidiel. Každý zákazník tak získa pred kúpou auta bezplatne údaje z RPZV o stave najazdených kilometrov, čo mu uľahčuje rozhodovanie sa. Tieto údaje sú dostupné na webovej stránke AAA AUTO, aj priamo vo všetkých pobočkách autocentier na Slovensku.AAA AUTO zároveň upozorňuje na riziká pri kúpe ojazdených áut, ako sú manipulácie s odometrom, skryté vady, poškodenia z dopravných nehôd, výskyt vozidla v pátraní alebo jeho zaťaženie exekúciou. Tieto riziká môžu zákazníci minimalizovať vďaka bezplatným informáciám o histórii najazdených kilometrov (ODO-Pass) alebo prostredníctvom AUTO–Passu s 50 % zľavou.V poslednom čase sa však objavujú aj sofistikovanejšie podvody, ktoré bežný kupujúci prakticky nemá šancu odhaliť. Napríklad v apríli slovenská finančná správa dosiahla úspech pri potláčaní daňových podvodov spojených s dovozom ojazdených áut. Tento problém, ktorý postihuje celú strednú Európu, zahŕňa najmä dovoz luxusných áut za dumpingové ceny, umožnený machináciami s DPH, tzv. "karuselovými podvodmi". Slovenské úrady zlikvidovali organizovanú skupinu, ktorá spôsobila škody vo výške 4 miliónov eur, pričom zabavili autá a nehnuteľnosti. Už koncom minulého roka zasiahla daňová správa proti predajcom, ktorí fiktívne vykazovali zdaniteľné plnenia a znižovali si daňovú povinnosť. V podobných prípadoch hrozí, že ľuďom môžu byť zabavené aj autá kúpené od podvodných dovozcov, čo značne zvyšuje riziko pri tomto type nákupu.Nákup auta je po kúpe bývania spravidla druhou najväčšou investíciou v živote človeka, a to platí aj pre ojazdené vozidlá. "Preto je dôležité nielen vybrať obľúbený model, motor alebo farbu, ale aj zvážiť zdroj kúpy. Má predajca zavedené systémy na preverovanie áut? Komunikuje transparentne? Akú má povesť? Odkiaľ pochádzajú jeho vozidlá?" radí Petr Vaněček. Na základe 32 rokov skúseností na trhu a predaja viac ako 1,5 milióna áut je jednoznačne najbezpečnejšie kupovať od predajcov, ktorí vlastnia vozidlá s tuzemským pôvodom a overiteľnou históriou.Informačný servis