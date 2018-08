Rizikové analýzy rozšírili ročný plán kontrol o päť akcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 8. augusta – Zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR sa v druhom polroku mimoriadne zamerajú na to, akým spôsobom realizuje verejné obstarávanie a zmluvnú agendu Úrad jadrového dozoru SR. Tiež sa pozrú na to, ako funguje elektronické zdravotníctvo a vyhodnotia fungovanie systému vnútornej kontroly v rámci ústredných orgánov štátnej správy. Tieto kontroly boli predsedom úradu Karolom Mitríkom dodatočne zaradené do ročného plánu kontrolnej činnosti. TASR o tom v stredu informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.Okrem toho kontrolóri ešte v tomto roku preveria hospodárenie s verejnými prostriedkami v Úrade komisárky pre deti. Tiež zanalyzujú kompetencie a finančné toky v rámci samosprávy hlavného mesta SR.vysvetlil Papajčík. V minulom roku bolo kontrolnej inštitúcii doručených takmer 500 podnetov, v tomto roku je to už viac ako polovica. Prevažná väčšina podaní poukazuje na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, majetkom na úrovni miestnej samosprávy, na netransparentné verejné obstarávanie či na možné porušovanie právnych predpisov zo strany ministerstiev a ich organizácií.NKÚ SR je povinný vykonať kontrolu, ak o tom rozhodne v pléne väčšina poslancov Národnej rady SR.uviedol Papajčík. Podnety môže podávať verejnosť písomne a tiež elektronicky emailom info@nku.gov.sk, resp. cez formulár na webstránke www.nku.gov.sk, kde sa zadávateľ môže prihlásiť aj prostredníctvom elektronického ID preukazu cez ústredný portál verejnej správy.NKÚ vykonáva kontrolu na základe vopred schváleného ročného plánu kontrolnej činnosti.Národná autorita pre oblasť externej kontroly reaguje na opakujúce sa zistenia súvisiace s nefunkčnosťou vnútornej kontroly na úrovni štátnej správy aj samosprávy. Vnútorná kontrola je pritom kľúčovým nástrojom pri riadení akejkoľvek súkromnej spoločnosti aj verejnej inštitúcie.priblížil hovorca NKÚ.Systémové nedostatky súvisiace s cielenou vnútornou kontrolou identifikoval NKÚ aj na úrovni miestnej, regionálnej samosprávy a preto sú odborníci NKÚ zapojení do pracovnej skupiny fungujúcej v rámci rezortu vnútra, ktorá pripravuje novelu zákona o pôsobnosti hlavných kontrolórov samosprávy.