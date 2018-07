Robert De Niro rokuje o úlohe v samostatnom filme o Jokerovi

Robert De Niro



má na konte viac ako sto filmov, pričom za výkony v snímkach Krstný otec II (1974) a Zúriaci býk (1980) získal Oscary. Okrem toho je známy napríklad z filmov Dvadsiate storočie (1976), Taxikár (1976), Posledný magnát (1976), Lovec jeleňov (1978), Zaľúbiť sa (1984), Vtedy v Amerike (1984), Brazil (1985), Misia (1986), Nepodplatiteľní (1987), Mafiáni (199), Čas prebudenia (1990), Mys hrôzy (1991), Oheň (1991), Frankenstein (1994), Horlivosť (1995), Kasíno (1995), Spáči (1996), Jackie Brownová (1997), Vrtieť psom (1997), Ronin (1998), Analyzuj (1999), Protivný svokor (2000), 15 minút (2001), Showtime (2002), Jeho foter, to je lotor! (2004), Hra na skrývačku (2005), Hviezdny prach (2007), Sme v pohode (2009), Machete (2010), Fotri sú lotri (2010), Všemocný (2011), Silvestrovská noc (2011), Elitní zabijaci (2011), Terapia láskou (2012), Veľká svadba (2013), Špinavý trik (2013), Mafiánovci (2013), Stážista (2015), Joy (2015) či Dedo je lotor (2016). Režíroval snímky Príbeh z Bronxu (1993) a Kauza CIA (2006).



BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) - Americký herec, režisér a producent Robert De Niro rokuje o úlohe v samostatnej snímke o komiksovom záporákovi Jokerovi.Ak by 74-ročný rodák z New Yorku podpísal zmluvu, tak by podľa magazínu The Hollywood Reporter v pripravovanej novinke filmového štúdia Warner Bros stvárnil moderátora talkšou, ktorý nejako prispel k existencii Jokera. Snímka by bola zároveň prvou De Nirovou komiksovou adaptáciou.Film o zlosynovi Jokerovi, úhlavnom nepriateľovi Batmana, by mal vzniknúť pod režisérskou taktovkou Todda Phillipsa. Ten na filmové plátna prinesie scenár Scotta Silvera. Dej príbehu zatiaľ nie je veľmi známy, údajne by sa však mal odohrávať začiatkom 80. rokov vo fiktívnom Gotham City. Známeho záporáka z dielne DC Comics stvárni Joaquin Phoenix.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.