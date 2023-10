Robert F. Kennedy mladší vstúpil do pretekov o post šéfa Bieleho domu a v kampani poriadne „zamiešal karty“

Obavy o Trumpove hlasy

Kandiduje ako nezávislý

10.10.2023 (SITA.sk) - Robert F. Kennedy mladší v pondelok odštartoval svoju predvolebnú kampaň pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, v ktorýchRepublikáni kritizovali jeho zámer, pretože sa obávajú, že synovec zavraždeného amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho by mohol obrať o potenciálne hlasy exprezidenta Donalda Trumpa. „Voliči by nemali byť oklamaní nikým, kto predstiera, že má konzervatívne hodnoty,“ uviedol vo vyhlásení Trumpov hovorca Steven Cheung. Kennedyho kampaň označil za „nič viac ako márnomyseľný projekt liberála Kennedyho, ktorý chce vyťažiť z mena svojej rodiny“.Kennedyho rozhodnutie kandidovať ako nezávislý by mohlo „zamiešať karty“ v kampani pred budúcoročnými voľbami, ktorá podľa všetkého smeruje k „odvete“ medzi Trumpom a súčasným prezidentom Joeom Bidenom Kennedy v pondelok vo Philadelphii vyhlásil, že v kampani nechce byť spájaný s republikánmi ani demokratmi. Odvolával sa pritom na „narastajúcu vlnu nespokojnosti“ v krajine.