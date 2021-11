Robert Fico požaduje odsúdenie novinárov a údajne vie, od ktorého policajta unikli nahrávky z chaty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec a predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico si myslí, že treba potrestať a odsúdiť novinárov a vyšetrovateľov za úniky informácií zo spisov. Povedal to v relácii V politike na TA3.Doplnil, že vie, ktorý policajt stojí za únikom nahrávok z poľovníckej chaty, na ktorej sa stretávali členovia strany Smer-SD s advokátmi osôb obvinených v známych kauzách.„Nech sa to vyšetrí. My sme podali návrh na konkrétnych ľudí a konečne treba potrestať ľudí, ako je pani Tódová, ako sú konkrétni vyšetrovatelia,“ uviedol Fico s tým, že má zdroje z novinárskeho prostredia.