Robert Fico vyhlásil, že uznanie Doneckej a Luhanskej republiky zo strany Ruska je porušením medzinárodného práva

O situácii by mal v stredu rokovať zahraničný výbor, zvolá ho predseda výboru Marián Kéry zo Smeru.

„Keď Spojené štáty uznali Kosovo, v Kosove všetci od nadšenia tlieskali, zabávali sa a púšťali ohňostroje. My sme ho ako suverénna krajina odmietli uznať,“ vysvetlil Fico postoj strany. „Ak ruský prezident teraz povedal, že uznáva dve nové republiky na suverénnom území Ukrajiny, som presvedčený, že ľudia v Donecku a Luhansku tlieskajú a zabávajú sa. Ale my znovu hovoríme, že bolo porušené medzinárodné právo. Nemáme problém to pomenovať, vždy sme boli suverénni.“

Predseda Smeru zároveň kritizoval slabosť európskej diplomacie a dopredu povedal, že prípadné sankcie voči Rusku sú nezmyselné. „Sankčná politika viedla k zvýšeniu samostatnosti Ruskej federácie,“ dodal.