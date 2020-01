Róbert Mak mení dres, zo Zenitu Petrohrad odchádza do tureckej Süper Lig

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Mak pravdepodobne v krátkom čase vymení ruský Zenit Petrohrad za angažmán v tureckom prvoligovom klube Konyaspor.Dvadsaťosemročný Bratislavčan sa už nachádza v "krajine polmesiaca", kde podľa televízie Kanal 42 dolaďuje záverečné detaily transferu. Uvedená stanica prostredníctvom twitteru publikovala aj video, na ktorom vidieť Maka krátko po príchode do Turecka.Mak v sezóne 2019/2020 patrí k menej vyťaženým hráčom ruského klubu Zenit Petrohrad. V tomto ročníku sa objavil na ihrisku iba v 10 súťažných stretnutiach s bilanciou 2 góly a 3 prihrávky. Spolu absolvoval iba 221 minút, čo predstavuje približne 2,5 futbalového zápasu.Mak má v Petrohrade kontrakt do konca aktuálnej sezóny. Do Zenitu prestúpil po ME 2016, v sezóne 2017/2018 hosťoval v gréckom tíme PAOK Solún. Konyaspor sa aktuálne nachádza na 14. mieste tureckej Süper Lig, iba dve priečky nad pásmom zostupu.