Robert Menasse, autor románu o EÚ Die Hauptstadt, má 65 rokov

Viedeň/Bratislava 21. júna (TASR) - Jeden z najznámejších súčasných rakúskych spisovateľov Robert Menasse, bude mať v piatok 21. júna 65 rokov.Tvorba Roberta Menasseho, ktorého literárni kritici prirovnávajú k slávnemu rakúskemu spisovateľovi Robertovi Musilovi, je známa aj slovenským čitateľom. V slovenskom jazyku vyšla jeho kniha esejí To bolo Rakúsko a romány Don Juan de la Mancha a Blažené časy, krehký svet.Nositeľ viacerých literárnych cien ako napríklad Ceny Josefa Breitbacha (2002) či Ceny nemeckého knižného obchodu (2017), ktorá sa udeľuje pri príležitosti Frankfurtského knižného veľtrhu, je známy svojimi kritickými postojmi k pálčivým témam dneška. V poslednom období vzbudzujú pozornosť aj jeho názory na fungovanie Európskej únie. Zasadzuje sa za novú Európu, ktorá by mala prekonať národnoštátne kategórie. Európskou úniou sa zaoberá aj vo svojom poslednom románe s detektívnou zápletkou z roku Die Hauptstadt (Hlavné mesto, 2017).Robert Menasse sa narodil 21. júna 1954 vo Viedni. Jeho otec Hans Menasse bol profesionálny futbalista, ktorý obliekal aj rakúsky reprezentačný dres. Študoval germanistiku, filozofiu a politológiu na univerzitách vo Viedni, Salzburgu a v Messine. V rokoch 1981-1988 pôsobil ako lektor rakúskej literatúry na univerzite v brazílskom Sao Paule. Po návrate z Brazílie žije a tvorí striedavo vo Viedni a v Amsterdame.Ako románopisec Robert Menasse debutoval v roku 1988 dielom Sinnliche Gewissheit (Zmyslená istota). Nasledoval generačný román z roku 1991 Selige Zeiten, brüchige Welt, ktorý v slovenčine vyšiel v roku 2015 pod názvom Blažené časy, krehký svet. Za román, ktorý rozpráva o rakúskych intelektuáloch zo 70. a 80. rokov minulého storočia dostal Dodererovu cenu.V roku 1995 publikoval román Schubumkehr (Obrátenie ťahu) a v roku 2001 román Vertreibung aus der Hölle (Vyhnanie z pekla), v ktorom sa venoval otázke prenasledovania Židov a nacistickej a antisemitskej minulosti Rakúska.Diskusiu v jeho rodnej krajine vyvolala aj kniha esejí Das war Österreich. Gesammelte Essays zum Land ohne Eigenschaften z roku 2005, ktorá v slovenskom preklade vyšla v roku 2009 pod názvom To bolo Rakúsko. Výber svojich poviedok zhrnul do knihy Ich kann jeder sagen (Môžem povedať každému), ktorá vyšla v roku 2009.Pozornosť minimálne v Európe vzbudil Menasseho spomínaný román z roku 2017 Die Hauptstadt (Hlavné mesto), ktorý kritici prirovnávajú k slávnemu románu Roberta Musila Der Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností). Menasse dej románu zasadil do Bruselu, hlavného mesta Európskej únie (EÚ). Hoci sa viac ako 400-stranový román s detektívnou zápletkou a s grotesknou scénou prasaťa behujúceho po Bruseli, nevyhýba citlivým politickým otázkam, ako sú funkčnosť či potrebnosť EÚ ako takej, jeho posolstvo je jednoznačné. Jednotná EÚ napriek všetkým svojim nedostatkom, je podľa Menasseho jedinou zárukou pred tragickými konfliktami medzi národmi, ktoré sa odohrali v prvej polovici 20. storočia.