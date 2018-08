Robert Plant, spevák skupiny Led Zeppelin oslávi 70. narodeniny

Frontmen skupiny Led Zeppelin Robert Plant. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Člen legendárnej rockovej skupiny Led Zeppelin, spevák s nezameniteľným a neuveriteľným hlasom Robert Plant oslávi v týchto dňoch 70. narodeniny.Robert Anthony Plant sa narodil 20. augusta 1948 v anglickom West Bromwich v rodine stavebného inžiniera. Otec hrával v dychovke, malému Robertovi učaroval blues a soul a hlavne Elvis Presley. V šestnástich nechal školu a odišiel z domu, aby sa venoval hudbe. Jeho prvou skupinou bola Listen, po jej rozpade spieval po večeroch s miestnymi kapelami, cez deň pracoval ako dláždič, aby uživil rodinu, pretože medzitým sa stihol oženiť. Povedal si, že ak do dvadsiatky nebude v hudbe úspešný, zanechá spievanie.V roku 1967 sa zišiel v kapele Crawling King Snakes s bubeníkom Johnom Bonhamom. Potom hrali spolu v skupine Band Of Joy. V lete 1968 dáva gitarista Jimi Page dohromady novú skupinu pre turné po Škandinávii, na ktoré už bola podpísaná zmluva. Ponuku dostáva Terry Reid zo skupiny Procol Harum, ten však odmietol. Manažér Peter Grant ponúkol spoluprácu Robertovi Plantovi, ten ponuku prijal a odporučil Bonhama za bicie. Štvrtým do partie bol rodák z Londýna, štúdiový basgitarista John Paul Jones.V septembri 1968 mali prvú skúšku a kapela dostala názov The New Yardbirds. Turné po Škandinávii dopadlo dobre a v októbri 1968 sa zrodil aj názov skupiny Led Zeppelin. Prvé živé vystúpenie pod týmto názvom mali 15. októbra 1968 na Surrey University. Debutový album Led Zeppelin vydali 28. marca 1969. V ankete britského hudobného týždenníka Melody Maker sú Led Zeppelin zvolení za najlepšiu skupinu roku 1970.V poradí štvrtý album vychádza 12. novembra 1971, na obale platne je iba nápis Led Zeppelin. V rebríčkoch potom pridali redakcie označenie Four Symbols – podľa štyroch znakov runového písma na vnútornom obale. Na tejto platni je aj skladba Stairway To Heaven, ktorá sa stala novou hymnou skupiny Led Zeppelin. Neskôr bola považovaná za medzník v dejinách rockovej hudby. Pred vydaním platne mala táto pieseň premiéru na koncerte v Belfaste 5. marca 1971.Počas dovolenky na ostrove Rodos v auguste 1975 utrpel Robert Plant aj jeho manželka Maureen pri autonehode vážne zranenie. Zo zranení sa liečil polroka a vokály pre nový album Presence musel naspievať na vozíčku. V roku 1977 počas turné v Spojených štátoch mu zomrel syn Karac a zvyšok turné zrušili. Plant sa k skupine vrátil až v júli 1978. Medzitým už išli chýry, že sa rozpadli.Na jar roku 1980 ohlásili Led Zeppelin veľké európske turné, ktoré skončilo v Západnom Berlíne. V septembri sa schádzajú v dome u Jimmyho Pagea, aby začali skúšky pred ďalším turné do Spojených štátov. Na skúšku 25. septembra 1980 neprišiel bubeník John Bonham. Našli ho doma mŕtveho a skupina oznamuje, že bez Bonhama nebude pokračovať. Vydali deväť albumov, deviaty Coda vyšiel v novembri 1982. V roku 1995 ich uviedli do Rokenrolovej siene slávy.V júli 1985 vystúpili Led Zeppelin na koncerte Live Aid, za bicími bol Phil Collins. Dohromady sa dali aj v máji 1988, vystúpili v newyorskej Madison Square Garden na koncerte pri príležitosti 40. výročia firmy Atlantic Records, u ktorej vydali prvých päť albumov. Za bicími sedel Bonhamov syn Jason.Po devätnástich rokoch sa 10. decembra 2007 zišla na pódiu v londýnskej O2 Aréne pôvodná trojica Page, Plant, Jones, za bicími bol opäť Jason Bonham. Pre 20.000 divákov to bol skvelý zážitok, pritom záujem o vstupenky bol stonásobne vyšší. Záznam koncertu vyšiel na filme Led Zeppelin: Celebration Day, režíroval ho dlhoročný spolupracovník kapely Dick Carruthers. Premiéra filmu sa konala 17. októbra 2012 súčasne v 1500 kinách v 40 krajinách sveta. Audio a videozáznam tohto pamätného koncertu vyšiel na CD a DVD 19. novembra 2012.Robert Plant má na svojom konte jedenásť sólových albumov, v júni 1982 vydal debutový album Pictures at Eleven, najnovší Carry Fire vyšiel v októbri 2017. Hudobný dvojtýždenník Rolling Stone ho zaradil na pätnáste miesto v stovke najlepších spevákov všetkých čias, v hlasovaní čitateľov tohto magazínu sa v roku 2011 umiestnil na prvom mieste.