Robíme, čo je zodpovedné. Heger vidí najväčší problém v nedodržiavaní opatrení

Dôležitá je dôslednosť prevádzkovateľov

Keď nezodpovední ohrozujú zodpovedných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 - Robíme, čo je zodpovedné, aby sme porazili ochorenie COVID-19. Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger na utorkovej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii a navrhovaným úpravám protipandemických opatrení.Dodal tiež, že opatrenia v rámci COVID automatu sú nastavené správne, avšak problémom je, že sa nedodržiavajú, preto je nutné pristúpiť k ďalším nariadeniam. Nové opatrenia majú byť tiež určitým poďakovaním zaočkovaným ľuďom, ktorí pomáhajú predchádzať preplneným nemocniciam a správajú sa zodpovedne.Opatrenia obsahujúce osem hlavných bodov, ktoré v závere minulého týždňa navrhovalo konzílium odborníkov, už prediskutovala aj koaličná rada. Za rýchlu zhodu sa Heger koaličným partnerom poďakoval, pričom doplnil, že spoločné závery počas víkendu prepracovali do legislatívnych návrhov.Tie si v pondelok v rámci stretnutia na Úrade vlády SR premiér prešiel so zástupcami ministerstiev vnútra, spravodlivosti a zdravotníctva. Jednou z predkladaných zmien, o ktorých sa bude rokovať na stredajšom zasadnutí vlády, je umožnenie zaočkovaným ľuďom navštevovať prevádzky ponúkajúce rôzne služby aj v čiernych okresoch.„Chceme pomôcť aj ekonomike, a keďže vidíme, že očkovaní nie sú ani zďaleka takí šíritelia, ako neočkovaní, tak je možné, aby mali prístup k prevádzkami aj v čiernych okresoch. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby prevádzkovatelia striktne dodržiavali tieto pravidlá a púšťali tam iba zaočkovaných alebo prekonaných do 180 dní od prekonania,” uviedol premiér.Zmeny sa podľa jeho slov zavedú nielen v COVID automate, ale aj v legislatíve, aby mali Polícia SR či Úrad verejného zdravotníctva SR voľné ruky a mohli pri kontrolách zasiahnuť. Týkať sa budú aj zamestnávateľov, ktorí môžu svojich zamestnancov pred nástupom do zamestnania skontrolovať a v prípade, že nie sú zaočkovaní, ochorenie neprekonali ani nemajú negatívny výsledok testu, môžu ich dvakrát týždenne testovať.V takom prípade musí testovanie zabezpečiť zamestnávateľ. Budú sa tiež sprísňovať pokuty pri útokoch na zdravotníkov. Dávka v práceneschopnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 zároveň klesne na rovnakú úroveň, ako je to pri iných ochoreniach.Dôvodom je aj to, že v minulosti nebola možnosť, ako sa efektívne brániť proti koronavírusovej infekcii, preto boli dávky vyššie, no teraz už existuje účinná a bezpečná vakcína. „Nemôžeme sa prizerať tomu, že sa niektorí ľudia rozhodli byť nezodpovední a ohrozujú tých zodpovedných,” dodal Heger.