Robíte z nás terče, odkazujú študenti Právnickej fakulty UK dekanovi Burdovi v otvorenom liste

Študenti sa cítia ako terče

Uvítali by konštruktívny dialóg





Dekan Burda v stanovisku pre vládu, zverejnenom v utorok 5. decembra, uviedol, že existencia ÚŠP je potenciálny kriminogénny faktor. Kvalitu jej rozhodovacej činnosti v mnohých „aj politicky exponovaných prípadoch“ označil za nízku a vyslovil i podozrenie z manipulácie s trestnými konaniami, a rovnako aj podozrenie, že „v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina a to je potrebné preveriť“.



Prokurátori ÚŠP sa následne voči týmto výrokom ohradili, označili ich za absurdné a nepodložené obvinenia. Pod vyhlásenie sa podpísalo viacero prokurátorov, vrátane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Uviedli, že sa nebránia vecnej kritike, no tá by mala byť založená na faktoch a zdôraznili, že žiadny súd nekonštatoval manipuláciu trestných konaní, ktoré dozorovali. Podotkli tiež, že veria, že sa k Burdovým tvrdeniam vyjadrí aj akademická obec univerzity, keďže Právnická fakulta UK je alma mater mnohých z nich.





14.12.2023 (SITA.sk) - Študentstvo Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadrilo obavy týkajúce sa vyjadrení dekana Eduarda Burdu vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry ÚŠP ). Študenti, ktorí sa podpísali pod otvorený list dekanovi, zdôraznili, že si v žiadnom prípade nedovoľujú spochybňovať Burdove odborné znalosti a skúsenosti, ktorými nepochybne ako uznávaný a dlhoročný odborník na trestné právo disponuje.Nepochybujú o tom, že jeho stanovisko k ÚŠP je prejavom jeho osobného odborného postoja, no ako členovia akademickej obce Právnickej fakulty UK bývajú konfrontovaní s odlišnými postojmi svojho laického okolia.„Chápeme, že súčasťou akademickej slobody je aj právo (dokonca povinnosť) vyjadrovať kritiku vo vzťahu k javom, ktoré je možné považovať za nezdravé. Veríme, že rozhodnutie vyjadriť verejnú kritiku aj v politicky citlivých otázkach bolo prijaté na základe relevantných odborných faktov, berúc do úvahy zložitosť celej situácie. Laická verejnosť si však Vaše slová stotožňuje s pozíciou celej Právnickej fakulty UK a pravdepodobne nezamýšľane tak robíte terče aj z nás študentiek a študentov,“ píšu študenti fakulty v otvorenom liste.Ako ďalej uviedli, akékoľvek vyjadrenia akademikov je nutné podložiť odbornými argumentmi a založiť na overiteľných dátach a dôkazoch.„Vo Vašom verejnom vyjadrení nám niektoré z týchto aspektov chýbali,“ uviedli študenti.Študentstvo by uvítalo možnosť zapojiť sa s Burdom do otvoreného a konštruktívneho dialógu, aby mohlo lepšie pochopiť jeho postoje k danej otázke, a zároveň s ním zdieľať svoje osobné názory na predmetnú problematiku. Študenti sú presvedčení, že otvorená komunikácia je potrebná na udržanie zdravého a transparentného vzťahu medzi vedením a akademickou obcou.Chcú iniciovať stretnutie s dekanom, v rámci ktorého by sa s Burdovými postojmi k takto politicky citlivej téme mohli oboznámiť, lepšie im porozumieť a diskutovať o nich. Veria tiež, že spolu dokážu adresovať obavy, ktoré vyvstali v komunite študentov.„Vopred ďakujeme, že si nájdete čas na zváženie našej iniciatívy. Tešíme sa na možnosť zapojiť sa do otvoreného dialógu,“ uzavreli študenti a študentky Právnickej fakulty UK.