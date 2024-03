Robo Opatovský o novinke ŠŤASTNÁ: „Viem, že aj ja môžem robiť viac.“ (video)

„Rokmi som sa naučil pozrieť sám na seba do zrkadla a priznať si: toto ti nevyšlo, tu si mohol pridať, na názory týchto ľudí neprihliadať, tu si to prepískol a chcel zbytočne až príliš veľa. Vždy som sa učil na vlastných chybách,“ zamýšľa sa nad svojou kariérou Robo Opatovský (52). No ak sa vraví, že všetky zaváhania či pochybenia možno vnímať aj ako novú výzvu, v prípade tohto slovenského speváka to platí dokonale. Koniec koncov, výsledkom spomínaných impulzov je jeho novinka Šťastná.

„Text k piesni Šťastná mi poslala Oľga Šifrová, pričom už počas jeho čítania som si uvedomil, ako veľmi sa s ním stotožňujem. A to napriek tomu, že sa v ňom nie až tak vidím,“ smeje sa Robo Opatovský pri spomienke na prvý kontakt s jeho vychádzajúcou novinkou a dodáva: „Možno som ideálny otec, ale zrejme nie manžel. Viem, že pre svoju milovanú manželku by som mohol robiť oveľa viac. Mám medzery, na ktorých by som mohol zapracovať.“ vraví úprimne jeden z našich najobľúbenejších spevákov.

Pesnička Šťastná, ako už jej názov napovedá, súvisí do veľkej miery s pohodou v partnerskom vzťahu. Pri otázke, čo robí ženu šťastnou, sa Robo Opatovský zamyslí: „Podľa mňa je žena šťastná vtedy, keď je doma kľud, pohoda, muž jej pomôže s domácimi prácami, vyblázni sa s deťmi, dopraje jej čas pre seba, aspoň občas navarí a na druhej strane nezabúda byť milujúcim partnerom.“ Mnohých možno prekvapí, že práve jeho manželka Katka zohrala pri finalizovaní skladby dôležitú úlohu. „Na text, ktorý mi zaslala Olinka, som vytvoril melódiu a zverejnil ju aj na sociálnych sieťach. Stále som sa však nedokázal zbaviť pocitu, že jej niečo chýba. Že nie celkom korešponduje s textom. Napriek tomu som ju poslal producentovi Randymu Gnepovi, s ktorým spolupracujeme roky a bol som zvedavý na jeho názor. Randy začal robiť demo verziu, no až keď mi ju poslal hotovú naspäť, musel som uznať, ako perfektne sa s ňou pohral a dokonale spracoval,“ spomína si Robo Opatovský.

Robo Opatovský – Šťastná:

Manželka vydala jasný signál

Zakrátko dal nahrávku vypočuť svojej Katke, ktorá si so slúchadlami na ušiach okamžite pohmkávala melódiu a lúskala prstami. „Vravím si, to je dobrý signál, moja žena je môj najväčší kritik, takže sme určite na správnej ceste,“ smeje sa obľúbený hudobník a teší sa z pozitívnych ohlasov, ktoré pesnička Šťastná zožala v úzkom okruhu ľudí, ktorí si ju mali možnosť doposiaľ vypočuť. A tých bude, podľa všetkého, čoraz viac.

Nový album i Babské jazdy

Robo Opatovský totiž avizuje vydanie nového albumu Nie som ideálny chlap, na ktorý odkazuje nielen jeho aktuálna novinka Šťastná, ale i dlhšie avizované Babské jazdy. Tie „vypuknú“ v apríli a muzikant sa na ne nesmierne teší. A ako k tomuto jedinečnému konceptu prišlo? To prezrádza on sám: „Rád komunikujem s mojimi fanúšičkami či už na koncertoch, alebo sociálnych sieťach. Na minuloročnom turné som si všimol, že po vydarenom koncerte sa baby majú chuť ďalej zabávať, tancovať, užívať si voľný večer, dať si drink s kamarátkami, skrátka predĺžiť si tú emóciu, ktorá v nich rezonuje. A tak som si pre ne pripravil šou doslova na mieru. Spojenie nadčasovej hudby, tanca, zábavy.“ S veľkým rešpektom očakáva, ako sa jeho nový projekt ujme, no podľa doterajších ohlasov je zrejmé, že spevák nešliapol vedľa. Práve naopak. Hymnou Babských jázd je Robove dueto s Mariánom Čekovským Po čom ženy túžia. Na účastníčky už teraz netrpezlivo čaká i tanečný inštruktor. Ten ich bude učiť latino tance zábavnou formou a po koncerte si nadobudnuté pohybové zručnosti budú môcť otestovať v praxi na babskej diskotéke.

Babskú jazdu s Robom Opatovským si môžete užiť na týchto miestach:

4. apríla 2024 Bratislava, Hotel Devín

12. apríla 2024 Bojnice, Meridiana Rezort

20. apríla 2024 Trnava, Hotel Holiday Inn

4. mája 2024 Žilina, Hotel Holiday Inn

Počet vstupeniek je limitovaný. Kúpite ich v sieti Predpredaj.sk.

Spoznávate ich?

Vo videoklipe, ktorého réžie sa zhostil Jakub Chochula, uvidíte i povedomé tváre – Simonettu Hladkú a Radoslava Gavlasa. „Obaja účinkovali už v mojom klipe ku skladbe Muž a Žena. Dá sa povedať, že ich láska pokračuje ďalej,“ hovorí ostrieľaný umelec a teší sa z množstva vtipných situácií, ktoré počas natáčania spolu ako tím zažili. „Videoklip sme natáčali v interiéri a pozostáva z množstva rozmanitých scén. Scén, kde sa snažíme zachytiť atmosféru, ktorú zažilo na vlastnej koži už mnoho párov. Bezpodmienečná láska, hádky, vášeň, potreba ochraňovať sa či napriek vyhroteným chvíľam stáť pri sebe. I keď si nemyslím, že poznám recept na šťastný vzťah, respektíve som akokoľvek oprávnený dávať ľuďom všetky tie (ne)potrebné rady, verím a budem sa tešiť, ak pieseň Šťastná prinesie svoje primárne posolstvo do každej rodiny, kde je o emócie tohto druhu ešte záujem. Našťastie,“ dodáva na záver Robo Opatovský.