Robotická bezposádková loď dokončila misiu, mapovala dno Atlantického oceána (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Britská loď absolvovala 22-dňovú misiu, počas ktorej mapovala morské dno Atlantického oceána, informuje spravodajský portál BBC, podľa ktorého plavidlo poskytlo obdivuhodný dôkaz budúcnosti robotických námorných operácií.Spoločnosť SEA-KIT International, ktorá 12-metrovú bezposádkovú loď Maxlimer vyvinula, všetky operácie riadila prostredníctvom satelitu zo základne v Tollesbury na východe Anglicka. Misiu čiastočne financovala Európska vesmírna agentúra.BBC pripomína, že viaceré veľké prieskumné spoločnosti, ktoré majú tradičné lode s posádkou, začali investovať do nových, diaľkovo ovládaných technológií, a tiež prepravné spoločnosti pripúšťajú finančné výhody robotických lodí. Diaľkové ovládanie však musí najprv ukázať, že je praktické i bezpečné, kým si získa širšie uznanie. A to bolo práve zámerom misie Maxlimeru.Plavidlo vyslali koncom júla z Plymouthu do oblasti vzdialenej asi 460 kilometrov na juhozápad. Loď zmapovala viac ako tisíc štvorcových kilometrov kontinentálnej šelfovej oblasti do zhruba kilometrovej hĺbky. O tejto oblasti morského dna pritom britský hydrografický úrad nemal takmer žiadne moderné dáta.SEA-KIT pôvodne plánoval loď poslať naprieč Atlantikom až do Spojených štátov, no koronakríza tento plán znemožnila.