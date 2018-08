Robotizácia a umelá inteligencia. Prinesú revolúciu vo finančnom sektore?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 7. augusta (WBN/PR) – Platenie mobilom, čipom v ruke či bitcoinom. Svet financií sa výrazne mení, všetko sa zrýchľuje a zjednodušuje. Aké sú najnovšie trendy a kam až to môže zájsť? Odpovede prinesie druhý ročník konferencie Fin.Techsummit, ktorá sa uskutoční 14. novembra v hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava.„Fintech je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich prostredí. Start-upy, internetové giganty a aj tradičné peňažné inštitúcie sa predbiehajú, kto dokáže prísť s inováciami pre väčšiu pohodlnosť užívateľov. Sme radi, že opäť organizujeme konferenciu na túto tému, aby sme aj na Slovensku žili tým, čím celý vyspelý svet,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Fin.Techsummit organizuje.Tohtoročný Fin.Techsummit nadväzuje na úspešný prvý ročník, ktorého sa zúčastnilo takmer 300 ľudí z 10 krajín. Konferencia bude rozdelená na 2 streamy a to Automatizácia finančného trhu a Regulátor budúcnosti vs. inovácie. Súčasťou podujatia bude aj start-up pitch a B2B matching.V sekcii Automatizácia finančného trhu budeme hovoriť o tom, ako finančný sektor využíva umelú inteligenciu, či z toho benefituje klient alebo inštitúcia, ako sa mení naše správanie a či je možné dospieť do bodu, keď úplne zmizne hotovosť.Časť Regulátor vs. inovácie bude rozoberať ako vytvoriť zdravý finančný ekosystém, ako sa vysporiadať s veľkým počtom nových hráčov na trhu, aké pravidlá potrebujeme a tiež ako funguje tzv. Sandbox – nové testovacie prostredie pre fintech spoločnosti.„Ako pri každom našom podujatí, aj pri Fin.Techsummite platí, že najhlavnejším cieľom je umožniť priamu komunikáciu všetkých zainteresovaných strán a prepojiť konzervatívny svet tradičných finančných inštitúcií a fintech start-upov. Myslíme si, že banky a iné podobné korporácie budú čoraz viac outsourcovať mnohé služby práve od nových dynamických spoločností a preto je potrebné ich čo najskôr prepojiť,“ povedal Davy Čajko.