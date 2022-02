Rock’n’rollová sieň slávy bude mať nových členov, medzi uchádzačmi sú Beck, Kate Bush, Lionel Richie aj Eminem

Beck je vo výbere prvýkrát

Nových členov zverejnia v máji

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Medzi nominovanými na uvedenie do Rock'n'rollovej siene slávy sú tento rok po prvý raz Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Duran Duran alebo A Tribe Called Quest.Inštitúcia sídliaca v Clevelande v stredu zverejnila zoznam 17 umelcov a skupín, ktorí sa tento rok uchádzajú o uvedenie do siene slávy.Sú medzi nimi aj Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest, Beck, Kate Bush, DEVO, Eurythmics, Fela Kuti, MC5 a New York Dolls.Po prvý raz sa v tomto výbere objavili aj Carly Simon a Beck. Eminem sa pritom medzi kandidátov dostal hneď v prvom možnom roku.Tohtoročný zoznam nových členov Rock'n'rollovej siene slávy zverejnia v máji a ich oficiálne uvedenie by sa malo uskutočniť neskôr v tomto roku.Umelci sa môžu o uvedenie do siene slávy uchádzať najskôr 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej nahrávky.