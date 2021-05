Rock’n’rollovú sieň slávy obohatia ďalšie mená, pribudne do nej Jay-Z, Tina Turner či Foo Fighters

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Do Rock'n'rollovej siene slávy tento rok uvedú rappera Jay-Z, Foo Fighters, The Go-Go's, Tinu Turner , Carole King a Todda Rundgrena. Prvým trom menovaným sa to pritom podarilo na prvý pokus.Nových členov do siene slávy uvedú počas októbrového ceremoniálu v Clevelande. Okrem nich si na podujatí uctia aj LL Cool J-a, Billyho Prestona a Randyho Rhoadsa, ktorým udelia ceny za hudobnú výnimočnosť, a za prínos ocenia Kraftwerk, Gila Scotta Herona a Charleyho Pattona. Bývalý manažér, vlastník nahrávacej spoločnosti a organizátor koncertov Clarence Avant dostane cenu Ahmeta Erteguna.Už 36. ročník podujatia sa bude konať 30. októbra v Rocket Mortgage Fieldhouse. Ceremoniál naživo odvysiela SiriusXM a neskôr aj televízia HBO.