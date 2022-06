Ročné vyúčtovanie: Najčastejšie príčiny vysokej spotreby vody

Najčastejšie príčiny vysokej spotreby vody:



Nepozorovaný únik vody v potrubných rozvodoch.

Dlhodobé úniky vody, napr. cez vodovodné batérie alebo pretekajúcu toaletu v bytoch.

Pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia, tzv. spätný prietok, tiež môže zapríčiniť vyššiu spotrebu teplej vody. Príčinou môžu byť nekvalitné batérie.

Chýbajúci koncoročný údaj o spotrebe, kedy sa určí nevýhodná náhradná spotreba daná legislatívou.

Chyby na meračoch a ich úmyselné ovplyvňovanie, na ktoré sa príde až pri koncoročných odpočtoch alebo pri výmene merača.



Chyby na vodomeroch a neštandardné spotreby môžu byť včas odhalené

Zbernica dát ista



diaľkový odpočet meračov tepla, vody, elektriny a plynu



online prístup k denným dátam o spotrebe a stave meračov



monitoring funkčnosti systému, automatické notifikácie



1 zbernica na 8-10 podlaží



jednoduchá inštalácia bez pripojenia na externé zdroje



životnosť batérie 10 rokov prevádzky



ekonomické riešenie diaľkových odpočtov



9.6.2022 (Webnoviny.sk) -je často jediným momentom v roku, kedy sa užívatelia bytov zamyslia nad svojím hospodárením s energiami. Dôvodov, prečo môže dôjsť k navyšovaniu, môže byť hneď niekoľko. Ing. Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítanie tepla a vody pre viac ako 200 000 domácností, uvádza:"Dvadsať percent z celkových nákladov domu na ohrev teplej vody sa rozpočíta medzi všetky byty a nebytové priestory v objekte. Tzv. základná zložka je daná legislatívou a vzťahuje sa na všetky byty a nebytové priestory v budove. Pokiaľ dôjde k navýšeniu celkovej spotreby bytového domu, znamená to aj navýšenie základnej zložky pre každý byt. Preto by priebežný monitoring spotreby mal byť prioritou správcov a majiteľov budov, aby sa príčiny jej navyšovania včas identifikovali a odstránili.", aby dokázali zachytiť pretekajúcu toaletu, navyše je možné nainštalovať aj vodomery s extrémnou citlivosťou, ktoré zachytia aj kvapkajúcu batériu.Technológia diaľkových odpočtov zbernicou dát od spoločnosti ista umožňuje správcom a vlastníkom bytových domovSmart systém dohliada aj na správne fungovanie nielen vodomerov, ale aj meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla. Merače, vybavené rádiovým modulom, diaľkovo komunikujú prostredníctvom zariadenia -, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Informácie o denných spotrebách a funkčnosti prístrojov sa následne prenášajú prostredníctvom rádiovej siete mobilného operátora do softvéru rozpočítania nákladov na energie a zobrazujú sa na internete.pomáha správcom a vlastníkom bytového domu včas odhaliť nežiaduce stavy a rýchlejšie ich napraviť."Systém diaľkového merania zbernicou dát je, takže na prípadné chyby, manipuláciu s prístrojmi alebo neštandardné spotreby sa príde už v priebehu roka. V roku 2021 sme u našich zákazníkov zaregistrovali viac ako" uvádza Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista.So systémom diaľkového merania ista sú správca a vlastníci bytov nielen upozornení na prípadné úniky vody alebo poruchy na meračoch energií a vody. Vďaka online prístupu k údajom o spotrebe majú energie stále pod kontrolou a vidia, či sa v bytovom dome hospodári zodpovedne. Denné dáta o spotrebe sú cennými argumentami aj v prípade nezrovnalostí a reklamácií. S technológiami od spoločnosti ista šetríte čas, financie aj cenné zdroje.Viac o diaľkovom meraní a ďalších tipoch, ako šetriť energie sa dozviete na www.ista.sk Informačný servis