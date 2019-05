Ročný nájom priestorov rezortu spravodlivosti vyjde na 1,7 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Ročný nájom a prevádzka nových priestorov Ministerstva spravodlivosti (MS) SR by mali vyjsť na 1,7 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na riešenie priestorovej situácie MS, ktorý v stredu schválila vláda.Rezort sa má presťahovať do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Stihnúť by to chcel do konca roka. Súčasťou materiálu je návrh nájomnej zmluvy, ako aj návrh kúpnej zmluvy nehnuteľnosti. Podľa návrhu nájomnej zmluvy by mal vyjsť nájom nových priestorov na 1,5 milióna eur a prevádzka 200.000 eur ročne.Podľa návrhu plánuje rezort priestory odkúpiť najskôr po dvoch rokoch nájmu. Hodnota vstupnej ceny je aktuálne vo výške viac ako 23 miliónov eur.informoval rezort.Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.