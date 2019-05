Ródeo Muráň predstavuje na 27-om ročníku novinku

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Ródeo Muráň 19. – 20. júl 2019



Piatok 19.7. 2019

Kentucky Jack

Žobráci

Adam Ďurica

U.K.N.D.



Sobota 20.7. 2019

Ródeo súťaže

Horehronskí chlopi

Cassovia Country Dancers.

Lenka Filipová

Polemic

Tublatanka

Heľenine oči

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Muráň 24. mája (OTS) - Na najstaršom a najväčšom ródeu v Európe sa budú konať Majstrovstvá Slovenska v jazde na elektrickom býkovi! Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má dostatok odvahy! Príďte si vychutnať krásu tátošov a umenie ich jazdcov do Muráňa 19. až 20. júla. Okrem ródeo súťaží sa môžete tešiť na koncerty kapiel Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a Žobráci.Pravidlá Majstrovstiev Slovenska v jazde na elektrickom býkovi sú veľmi jednoduché a pre všetkých maximálne vyrovnané a férové.“ vysvetľuje organizátor podujatia a šéf agentúry 4 PUBLIC PROMOTIONDo súťaže sa môže zaregistrovať každý priamo na mieste akcie. Registračný stan bude viditeľne označený a umiestnený neďaleko elektrického býka, na ktorom sa bude súťažiť.“ konštatuje organizátor Peter Balogh.Ródeo Muráň je ródeo pod hlavičkou SAWRR - Slovenska Asociácia Western Ridingu a ródea a NBHA Slovakia - National Barrel Horse Asscociation.,“ dodáva Peter Balogh.Tento rok to na muránskom ródeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack. Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko, a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská. Nenechajte si ujsť najlepšie a najstaršie ródeo v Európe pre všetky vekové kategórie. Program je zostavený tak, aby si všetci našli svoj obľúbený žáner. Vstupenky na Ródeo Muráň si môžete kúpiť v sieti Ticketportal . Všetky informácie nájdete na https://www.rodeomuran.sk/