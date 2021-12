Rodičia majú stále nárok na pandemickú OČR, školy a škôlky však musia byť zatvorené z rozhodnutia hygieny

Starostlivosť nariadené lekárom

Aj zatvorené školy majú výnimky

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rodičia detí, ktorých materské a základné školy sú v týchto dňoch rozhodnutím hygienika, zriaďovateľa či riaditeľa uzatvorené, majú po splnení ostatných zákonných podmienok naďalej nárok na pandemické ošetrovné (OČR).Podmienky nároku na dávku ani postup žiadosti o ňu sa nemenia. Nárok na pandemické OČR budú mať niektorí poistenci aj počas nadchádzajúcich zimných prázdnin. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.Na pandemické OČR sa môžu spoľahnúť poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov, ktorých škola alebo trieda bola uzatvorená rozhodnutím ministra, zriaďovateľa, riaditeľa školy alebo hygienika.Rovnako má na túto dávku nárok aj rodič, ktorému pediater potvrdil potrebu starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa je v karanténe. Ak poistenec ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a pediater mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež má nárok na pandemické OČR.Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu, rodičia si môžu uplatniť nárok na pandemickú dávku. Ošetrovné však nie je možné poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy alebo školy iba pre obavy z koronavírusu.Počas školských prázdnin nárok na pandemické ošetrovné pre uzatvorenie školy spravidla nevzniká, vtedy je škola uzatvorená na základe školského zákona. Výnimky tvoria prípady, ak je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom na čas, ktorý určí hygienik.Počas školských prázdnin majú nárok na pandemickú OČR aj poistenci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo ak má dieťa do 11 rokov nariadenú karanténu, obe tieto situácie potvrdzuje pediater.Ak ochorie dieťa 16-ročné a staršie, poistencovi vznikne nárok na bežnú OČR v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.