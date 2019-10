Rodičia mladší ako 33 rokov budú mať nárok na 5-týždňovú dovolenku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce poslancov koaličnej SNS Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej, ktorú v piatok definitívne schválil parlament.V súčasnosti Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky pre zamestnanca najmenej na štyri týždne. Ak však do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na päťtýždňovú dovolenku.Návrh poslancov má za cieľ zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.tvrdia poslanci.Táto zmena bude mať podľa nich pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch. Novela Zákonníka práce by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.Plénum súčasne schválilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne SNS Evy Smolíkovej. Ten uvádza, že nárok na najmenej osem týždňov dovolenky majú aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl a výskumní a umeleckí pracovníci verejných a štátnych vysokých škôl. Rovnako sa to týka aj výskumných a vývojových zamestnancov verejných výskumných pracovísk ako Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a rezortné výskumné ústavy. "priblížila Smolíková.Zároveň uviedla, že úpravu navrhuje aj preto, že zákonom o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch sa zmenili kategórie trénera športovej školy a trénera športovej triedy na kategóriu školského trénera. Kategória školský špeciálny pedagóg súčasne už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom a z toho dôvodu v súčasnom znení Zákonníka práce tieto osoby absentujú.