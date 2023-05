Rodičia odsúdeného Bašternáka musia vrátiť tri byty, rozhodovať sa bude aj o vilách na Slavíne a Donovaloch

Odporovacie žaloby

Bašternákov majetok

Konkurzná správkyňa žaloby nepodala

29.5.2023 (SITA.sk) - Rodičia odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka musia vrátiť do konkurzu tri byty, ktoré im syn predtým daroval. Ako na sociálnej sieti informuje Nadácia Zastavme korupciu , rozhodol o tom bratislavský okresný súd.Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Rovnaký súd bude podľa nadácie rozhodovať aj o vilách na Slavíne a Donovaloch, ako aj o podieloch v Bašternákových bývalých firmách.„Potvrdilo sa, že tieto odporovacie žaloby mali byť podané už dávno, čo sa však nestalo, pretože predchádzajúca konkurzná správkyňa to bezdôvodne neurobila. Našťastie sme to stihli urobiť v poslednom týždni, inak by bol majetok nenávratne stratený," povedal advokát Peter Kubina, ktorý pred súdom zastupoval štát.Podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku. Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného.V júni 2020 Okresný súd Bratislava I zablokoval majetok Ladislava Bašternáka, ktorý bol sporne prevedený na jeho príbuzných a ďalšie osoby a zakázal s ním akékoľvek nakladanie.Stotožnil sa tak s názorom právneho zástupcu štátu v tejto kauze, podľa ktorého má štát v konkurznom konaní postavenie veriteľa a má právo odporovať vykonaným právnym úkonom úpadcu, teda odsúdeného Ladislava Bašternáka.Dovtedajšia konkurzná správkyňa Lenka I. napriek počiatočnému prísľubu odporovacie žaloby nikdy nepodala s odôvodnením, že počas konkurzu neboli splnené hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odporovacieho práva.Keďže jej postoj správkyne bol na základe verdiktu súdu v rozpore s jej zákonnou povinnosťou obhajovať záujmy veriteľov s odbornou starostlivosťou, Okresný úrad v Bratislave 15. júna 2020 navrhol súdu jej odvolanie a zároveň ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty.