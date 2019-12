Rodičov môžu nahrádzať rôzne formy náhradnej starostlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. decembra(TASR) – Ak rodičia z rôznych dôvodov nie sú schopní postarať sa o svoje dieťa, ich starostlivosť je podľa zákona o rodine nahrádzaná starostlivosťou inej osoby, pestúnskou starostlivosťou alebo ústavnou starostlivosťou v Centrách pre deti a rodiny (CDR), teda pôvodne v detských domovoch, či reedukačných alebo diagnostických zariadeniach.priblížil pre TASR predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Pri tejto forme starostlivosti je dieťa podľa práva stále v CDR, ale keďže je malé alebo má nejakú špeciálnu potrebu, zamestnanec CDR, ktorý sa volá profesionálny rodič, sa oňho stará u seba doma. Zákon udáva, že všetky deti do šiestich rokov sa umiestňujú do profesionálnych rodín.hovorí Mikloško. S manželkou pôsobili ako profesionálni rodičia.tvrdí.Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2018 potrebné sprostredkovať náhradnú starostlivosť 1516 deťom a prihlásilo sa 422 žiadateľov o pestúnstvo alebo osvojenie. Do starostlivosti budúcich osvojiteľov bolo zverených 97 detí, pričom 93 z nich zverili manželským párom a štyri deti jednotlivcom. Päť z týchto detí putovalo k manželským párom v cudzine. Súd rozhodol o právoplatnom osvojení 201 detí, pričom 151 z nich bolo osvojených manželskými pármi a 12 jednotlivcami. Sedem detí si osvojili manželské páry v cudzine.Aj pri úspešných osvojeniach je podľa Mikloška prirodzené, že dieťa chce po čase nájsť a spoznať svoju pôvodnú rodinu. Vo svete je podľa neho známa štatistika, že 80 percent adoptovaných detí sa chce po čase stretnúť so svojou vlastnou rodinou.uzavrel Mikloško.