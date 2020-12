Rodičovský príspevok či prídavok na dieťa budú od januára vyššie

Príspevok naviazaný na životné minimum

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Suma rodičovského príspevku sa od 1. januára budúceho roka zvýši. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok na materskú dávku, pôjde o nárast zo súčasných 370 eur na 378,10 eura.Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne , rodičovský príspevok od začiatku budúceho roka stúpne z 270 eur na 275,90 eura. Vyplýva to z opatrenia o úprave súm rodičovského príspevku, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.Nárast súm rodičovského príspevku súvisí so zvýšením životného minima od 1. júla tohto roka o 2,2 %. Podľa zákona o rodičovskom príspevku sa totiž táto dávka zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka v rovnakej miere, v akej k 1. júlu predošlého roka išlo nahor životné minimum.Od začiatku budúceho roka vzhľadom na zvýšenie životného minima stúpne aj suma prídavku na dieťa, a to o 55 centov na 25,50 eura. Príplatok k prídavku na dieťa, ktorý dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí, od 1. januára budúceho roka z rovnakého dôvodu vzrastie o 26 centov na 11,96 eura mesačne.Jednorazový príspevok na nákup školských potrieb pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa budúci rok zvýši zo 102,50 eura na 104,76 eura. Tento príspevok sa vypláca rodičom prvákov na základných školách každoročne v októbri spolu s prídavkom na dieťa.