Rodičovský príspevok od začiatku roka stúpol, šesť z desiatich rodičov dostalo o 150 eur viac

29.3.2020 - Rodičovský príspevok vyšší takmer o 150 eur dostalo vo februári šesť z desiatich poberateľov tejto dávky. Išlo o 86,5 tisíca rodičov, ktorým sa táto rodinná dávka zvýšila z 220,70 eura na 370 eur.Zvyšní štyria z desiatich rodičov si od minulého mesiaca na rodičovskom príspevku prilepšili takmer o 50 eur mesačne. Nárast sumy tohto príspevku z 220,70 eura na 270 eur sa totiž týkal 55,5 tisíca rodičov.Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jana Lukáčová. Výdavky na rodičovské príspevky vo februári dosiahli takmer 47,9 milióna eur, čo bolo o 16,7 milióna eur viac ako v prvom mesiaci tohto roka.Suma rodičovského príspevku od začiatku tohto roka razantne stúpla. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a čerpali materskú dávku, išlo o nárast z vlaňajších 220,70 eura na 370 eur.Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýšil takmer o 50 eur na 270 eur. Keďže ústredie práce a sociálnych vecí vypláca rodinné dávky mesačne pozadu, rodičia dostali vyššie príspevky prvýkrát vo februári.Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov.