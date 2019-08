Rodina ušetrila život exstarostu Teheránu, ktorý zavraždil manželku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 14. augusta (TASR) - Život bývalého starostu Teheránu Mohammada Alího Nadžafího, odsúdeného na smrť za vraždu svojej manželky, jej rodina ušetrila a zločin mu odpustila. Oznámila to v stredu v odkaze na Instagrame.Niekdajší starosta iránskej metropoly Nadžafí (67), ktorý zastával aj úrad jedného z viceprezidentov krajiny, bol minulý mesiac odsúdený na smrť za zastrelenie svojej druhej manželky Mitry Ostadovej. Vraždu spáchal u nich v byte v Teheráne 28. mája, pripomenula tlačová agentúra AFP.Ostadovej rodina pôvodne žiadala uplatnenie islamského práva na odvetu - teda trest v duchu "oko za oko, zub za zub", ktorým je v takomto prípade trest smrti.Avšak brat obete Masúd Ostad oznámil, že rodina sa rozhodla prepáčiť odsúdenému a trest mu odpustiť. Píše sa to v odkaze na jeho súkromnom účte na Instagrame, z ktorého citovali rôzne médiá.Iránska štátna tlačová agentúra IRNA uviedla, že odpustenie trestu potvrdil právnik rodiny Mahmúd Hadžilúí.Brat na svojom účte na Instagrame citoval aj tento verš z Koránu:dodal. Narážal tým na vraždu svojej sestry.napísal ešte brat.Nadžafí zostáva za mrežami, pretože dostal aj dva roky väzenia za ilegálne vlastnenie strelnej zbrane, ale zatiaľ nie je známe, či si trest za vraždu odpyká vo väzení.Súdny proces s exstarostom bol v štátnych médiách podrobne sledovaný, pritom škandály súvisiace s politikmi sa v televízii objavujú len zriedkavo.Matematik, profesor a ostrieľaný, reformný politik Nadžafí pracoval v minulosti ako ekonomický poradca prezidenta Hasana Rúháního a minister školstva. Za starostu Teheránu ho zvolili v auguste 2017, ale v apríli nasledujúceho roka odstúpil, keď čelil kritike konzervatívcov za návštevu tanečného vystúpenia školáčok.Nadžafí sa oženil s Ostadovou bez toho, aby sa rozviedol so svojou prvou manželkou, čo je v Iráne neobvyklé. Hoci je mnohoženstvo v Iráne legálne, spoločensky nie je schvaľované.Niektorí ultrakonzervatívci v Iráne vyhlasovali, že prípad Nadžafího ukázal "morálny úpadok" reformistov. Tí obvinili štátnu televíziu, ovládanú konzervatívcami, zo zaujatosti pri informovaní o tejto kauze - podľa nich ju televízia zdôrazňovala z politických dôvodov.