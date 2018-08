Rodinná súťaž na Štrbskom Plese ponúkne množstvo zábavy

Štrbské pleso, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 25. augusta (TASR) - Dobrodružná rodinná súťaž na Štrbskom Plese overí v sobotu už po ôsmy raz športové schopnosti, cit pre dobrodružstvo ale aj vedomosti u detí i dospelých.Cieľom súťaže Svište na Plese je podľa jej organizátorov v deťoch prebudiť záujem o pohyb a prírodu. Podujatie je vhodné pre deti vo veku od šiestich do 12 rokov, ale môžu sa ho zúčastniť aj deti do 15 rokov a samozrejme aj rodičia.uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Veronika Littvová.Stanovištia sú rozdelené do dvoch oblastí. Časť stanovíšť bude umiestnená pri údolnej stanici lanovky a ostatné pri stanici lanovky na Solisku v nadmorskej výške 1.840 m.n.m., kam sa môžu návštevníci vyviesť lanovkou alebo vystúpiť pešo. Registrácia na podujatie začína pri nástupe na lanovku od 9.00 h, štart súťaží je plánovaný na 9.30 h.Do súťaže sa vedomostne môže zapojiť celá rodina a to cez súťaž v skladaní slov z písmen scrabble, v rámci ktorej na víťaza, ktorý postaví slovo s najvyššou bodovou hodnotou, čakajú rôzne ceny.dodala Littvová.Vstup na podujatie je zdarma. Podmienkou k účasti na súťažiach je registrácia, ktorá je rovnako zdarma.