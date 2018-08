Rodinná týždňovka poteší 25 rodín s onkologickým pacientom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. augusta (TASR) – Tretieho ročníka Rodinnej týždňovky v Ráztočne sa zúčastní takmer 100 ľudí. Projekt je určený pre 25 rodín, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient. Organizuje ho Liga proti rakovine v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia.Pre rodiny s deťmi od dvoch do 18 rokov je podľa organizátorov od pondelka (13.8) do nedele (19.8) pripravený nezabudnuteľný týždeň plný oddychu, zábavy, zážitkov a nových priateľstiev. Cieľom projektu je, aby rodiny v neľahkej životnej situácii mali možnosť nájsť cestu k nadobudnutiu síl, energie a inšpirácie pre návrat do normálneho rodinného života, ktorý žili pred chorobou.priblížila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.Pripravený program budú tvoriť dobrodružné, športové či kreatívne kurzy, spoločenské stretnutia, predstavenia a detské hry. Pre rodiny je pripravený aj špeciálny tím pozostávajúci z lekára, psychológa, sociálneho pracovníka a dobrovoľníkov – animátorov.Rakovina je jednou z najvážnejších život ohrozujúcich chorôb a na Slovensku každoročné pribudne 34.000 ľudí s touto diagnózou.