Rodinný dom Kuciaka plánujú zbúrať, v letnej kuchynke by malo vzniknúť Múzeum slobody slova

16.11.2019 (Webnoviny.sk) - Vzniku Múzea slobody slova v dome zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bráni nedoriešené dedičské konanie rodiny Kuciakovcov. Pre agentúru SITA to uviedla matka zavraždenej Zlatica Kušnírová. Zároveň ale dodala, že z plánov nerezignovali, aj keď ich upravili. Platí tiež ponuka Trnavského samosprávneho kraja, ktorý ešte minulý rok prisľúbil vyčleniť prostriedky na tento účel.„Momentálne je vznik múzea na mŕtvom bode, keďže nie je ukončené dedičské konanie Kuciaka. Dom plánujeme zbúrať a v letnej kuchynke by malo vzniknúť múzeum. Taktiež je cieľom, aby múzeum nepatrilo pod štát,“ uviedla pre agentúru SITA Kušnírová.Múzeum slobody slova vo Veľkej Mači má byť nielen pamätným miestom, ktoré bude pripomínať vraždu novinára a jeho snúbenice, ale aj priestorom na rôzne výstavy, stretnutia či odborné a umelecké workshopy.Trnavský župan Jozef Viskupič hovorí, že sú v kontakte s rodinami Kuciakovcov a Kušnírovcov, ako aj s ich právnym zástupcom. „Aktuálne však stále prebieha dedičské konanie a ďalšie kroky bude možné realizovať až po jeho uzatvorení. Následne je trnavská župa hneď pripravená realizovať tento zámer,“ uviedol.Koľko prostriedkov je kraj ochotný investovať, nie je v tejto chvíli známe. „Uznesenie, ktoré k tomuto zámeru prijalo zastupiteľstvo TTSK, nehovorí o konkrétnej sume, ale sme pripravení vyčleniť z rozpočtu župy potrebnú sumu na vytvorenie múzea a pietneho miesta,“ dodal Viskupič.TTSK od apríla 2018 podporuje myšlienku, ktorú rozvíjajú najbližší rodinní príslušníci obetí a osobnosti kultúrno-spoločenského života. Viskupič sa stretol s Michalom Kaščákom, šéfom festivalu Pohoda.Kaščák reprezentuje neformálne spoločenstvo okolo výtvarníka Petra Kalmusa, autora nápadu premeniť dom vo Veľkej Mači na živý pamätník. Rodinný dom kúpil novinár Ján Kuciak v júli 2017. Vo februári 2018 v ňom bol spoločne so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou brutálne zavraždený.