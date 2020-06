Rodiny a seniori bez domova získajú bývanie, hlavné mesto poskytne niekoľko mestských bytov

Úspešný prístup housing first

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava spúšťa nájomné bývanie pre rodiny a seniorov bez domova. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová "Mesto Bratislava ako jedna z prvých samospráv na Slovensku začína prostredníctvom deviatich vyčlenených bytov realizovať jedinečný pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného mestského nájomného bývania a sociálnej podpory," uviedla hovorkyňa a dodala, že projekt je založený na viacerých prvkoch v zahraničí úspešného prístupu housing first."Mesto a jeho budúci partneri tak pomôžu okrem rodín bez domova aj ľuďom v seniorskom veku alebo so zdravotným postihnutím, ktorí sa ocitli bez bývania," doplnila hovorkyňa. Projekt schválili mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve.Projekt poskytne okrem bývania aj intenzívne sociálne poradenstvo zamerané na udržanie si bývania, zdravie alebo stabilizáciu príjmov.“Ide o jedinečný moment v prístupe mesta Bratislava v téme pomoci ľuďom, ktorí prišli o domov. O to viac v časoch po prvej vlne ochorenia Covid-19, keď hrozí, že sa z ekonomických dôvodov na ulici ocitne čoraz viac ľudí,” hovorí splnomocnenec primátora Bratislavy pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára.Rodiny bez domova, ktoré žijú v dočasnom ubytovaní mesta, a tiež seniori bez domova budú mať možnosť uchádzať sa o deväť mestských nájomných bytov, ktoré boli neobývateľné a prešli základnou rekonštrukciou."Mesto takto zrekonštruuje 22 neobývaných bytov. Zostatok bude pridelený čakateľom na náhradný byt z reštituovaných nehnuteľností," doplnila hovorkyňa.Nových nájomníkov do deviatich bytov vyberie odborná komisia a sociálna komisia na základe stanovených kritérií, ktorými sú miera sociálnej odkázanosti a ohrozenia."Dlhodobú nájomnú zmluvu získajú tí, ktorí sa nachádzajú vo vážnej sociálnej kríze. Mesačné platby zostanú na rovnakej úrovni ako pri iných nájomníkoch mestských bytov," vysvetľuje magistrát. Mesto bude sledovať dodržiavanie splatnosti nájomného, platných podmienok zmluvy a spolunažívania, a projekt bude pravidelne vyhodnocovať.Ďalším z prvkov housing first prístupu v projekte je sociálna podpora, ktorú poskytnú novým nájomníkom profesionálni sociálni pracovníci a pracovníčky."Pravidelné stretnutia s nájomníkmi tak pomôžu predovšetkým udržať si nové bývanie alebo pracovať na zlepšení kvality ich života, ako napríklad zlepšenie príjmovej situácie, zdravotného stavu alebo vytvorenie dobrých susedských vzťahov," uvádza magistrát.Mesto plánuje na projekte spolupracovať s bratislavskými neziskovými organizáciami, ktoré majú najväčšie skúsenosti s prístupom housing first alebo odbornou pomocou rodinám. "Prvú správu z priebehu projektu bude mesto komunikovať po šiestich mesiacoch od zabývania nových nájomníkov," uzavrela hovorkyňa.