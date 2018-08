Rodiny rozdelené od kórejskej vojny sa po rokoch stretli

Juhokórejčania sa vydali na stretnutie s rodinami žijúcimi v Severnej Kórei, 20. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 20. augusta (TASR) - V Diamantových horách na východe Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa v pondelok stretli rodiny rozdelené vojnou na Kórejskom polostrove v rokoch 1950-53.Osemdesiatdeväť Juhokórejčanov väčšinou vo veku nad 70 rokov sa zišlo s približne 180 rodinnými príslušníkmi žijúcimi v Severnej Kórei. Išlo o prvé zo šiestich kôl stretnutí plánovaných počas nasledujúcich troch dní.Celkovo by mali spolu stráviť 11 hodín, informovala agentúra Jonhap s tým, že od piatka do nedele sa budú konať ďalšie stretnutia rozdelených rodín.Podujatie je výsledkom dohody z aprílového summitu najvyšších predstaviteľov oboch krajín. Stretnutie je prvým svojho druhu od októbra 2015. Od historicky prvého medzikórejského summitu v roku 2000 sa uskutočnilo už 20 kôl stretnutí rozdelených rodín.Ide o veľmi emotívne udalosti - pre mnohých starších Kórejčanov je to posledná šanca vidieť svojich odlúčených, často aj najbližších príbuzných. Najstarší juhokórejský účastník stretnutia má 101 rokov.Obe Kórey sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže konflikt sa ukončil iba prímerím a nie mierovou dohodou.