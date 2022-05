Rodiny s nezaopatrenými deťmi si prilepšia, dostanú jednorazovo zvýšený prídavok

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur by mali rodiny s nezaopatrenými deťmi dostať v júni tohto roka. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).„Všetky legislatívne návrhy pôjdu na rokovanie vlády na budúci týždeň, mne stačia len nariadenia vlády, nepotrebujem k tomu meniť zákony," povedal. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí tiež pripustil, že vláda najviac ohrozeným skupinám ľudí pomôže aj na jeseň tohto roka. „Uvidíme na jeseň, či sa podarí inflačné tlaky znížiť," povedal.V tomto roku sa prídavok na dieťa jednorazovo zvýši zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Na tento účel vláda vynaloží 83 miliónov eur. Prídavok sa zvýši pre 661-tisíc rodičov, ktorí majú 1,1 milióna nezaopatrených detí. Bude sa to týkať všetkých nezaopatrených detí bez ohraničenia veku. Príspevok v sume 100 eur dostanú aj rodiny v hmotnej núdzi, seniori, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok, opatrovatelia, osobní asistenti a náhradní rodičia.