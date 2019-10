Rodný dom D. Hoffmanna v Banskej Štiavnici privíta prvých návštevníkov

Na archívnej snímke Šimon Martin Šafařík pred rodným domov Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 25. októbra (TASR) - Po niekoľko rokov trvajúcej rekonštrukcii v piatok v Banskej Štiavnici oficiálne sprístupnia rodný dom banskoštiavnického rodáka a známeho fotografa Deža Hoffmanna. V rodnom dome tejto legendárnej osobnosti, ktorá je známa najmä ako dvorný fotograf The Beatles, vznikla pamätná izba s jeho fotografiami a apartmán, kde sa môžu záujemcovia ubytovať.Šimon Martin Šafařík, ktorý aj so svojím bratom Michalom stojí za rekonštrukciou tohto domu priblížil, že ich snahou bolo dostať meno Deža Hoffmanna viac do povedomia. K rekonštrukcii domu a vzniku pamätnej izby bratov podnietilo aj to, že síce je fotograf významným rodákom a fotografom, no mnohí ho na Slovensku nepoznajú.uviedol Šafařík a dodal, že bol úspešným fotografom svetového kalibru.podotkol.S rekonštrukciou domu začali bratia ešte v roku 2007. Aj keď je už v súčasnosti kompletne zrekonštruovaný, plány majú aj do budúcnosti. S prácami budú pokračovať na pozemku, ktorý sa nachádza hneď za domov, a kde kedysi bola hospodárska časť.V rodnom dome už podľa Šafaříka návštevníci môžu vidieť prvé fragmenty malej expozície, takisto sa tu už môžu ubytovať.priblížil Šafařík.Okrem toho tu plánujú organizáciu rôznych kultúrnych podujatí. Šafařík prezradil, že vzniká aj pieseň o fotografovi, či scenár k inscenácii o Dežovi Hoffmannovi.dodal.