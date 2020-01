Roger Federer ovládol na Australian Open už 98. zápas vo dvojhre (video)

Australian Open - dvojhra mužov - 1. kolo



pondelok





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Program úvodného hracieho dňa tenisového Australian Open síce narušil dážď, no napriek tomu si už niekoľko favoritov zabezpečilo postup do druhého kola. Pri rekordnej 21. účasti v hlavnej časti turnaja nezaváhal švajčiarsky tenisový velikán Roger Federer, ktorý vo svojom prvom vystúpení v Melbourne Parku poľahky zdolal Američana Stevea Johnsona 6:3, 6:2, 6:2.Väčšina zápasu sa pre nepriazeň počasia odohrala pod zatvorenou strechou Arény Roda Lavera a halové podmienky 38-ročnému Švajčiarovi svedčali. Zahral 30 víťazných úderov, vrátane desiatich es. Po prvom servise vyhral 80% loptičiek a ani raz nestratil podanie. Zápas napokon trval iba 84 minút a rodák z Bazileja dosiahol už 98. singlové víťazstvo v hlavnej súťaži na Australian Open. Hrá ju pravidelne od roku 2000."Som rád, že som späť v Austrálii. Prvé kolo býva ťažké, ale pre mňa to bol dobrý zápas. Vynechal som ATP Cup, ale tvrdo som trénoval. Tiež som bol na dovolenke v Južnej Amerike, stretol som tam skvelých ľudí a potreboval som si trochu oddýchnuť. Myslím si, že som sa dobre naladil na túto sezónu a som šťastný, že kvalitný tréning sa dnes ukázal aj na kurte," povedal Federer v televíznom rozhovore s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.