Roger Federer podstúpil artroskopiu kolena, vynechá prestížne turnaje v USA aj Roland Garros

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer musel pre zdravotné problémy prerušiť sezónu a vynechá hneď niekoľko prestížnych turnajov. Bývalú svetovú jednotku trápilo zranenie pravého kolena, a tak sa odhodlal k ráznemu rozhodnutiu."Dúfal som, že bolesť odíde, ale po diskusii s mojim tímom som sa rozhodol v stredu podstúpiť artroskopiu kolena vo Švajčiarsku. Po tejto procedúre doktori potvrdili, že to bol správny krok a sú presvedčení o tom, že prebehne úplne zotavenie," uviedol rodák z Bazileja na sociálnych sieťach.Dvadsaťnásobný grandslamový šampión musel výrazne upraviť svoj program. "Bohužiaľ, budem musieť vynechať turnaje v Dubaji, Indian Wells, Bogote, Miami a tiež Roland Garros. Som vďačný každému, kto ma podporuje. Nemôžem sa dočkať, kedy budem späť na kurte. Vidíme sa počas trávnatej časti sezóny," skonštatoval Federer.Vlani sa 38-ročný tenisový velikán po trojročnej prestávke predstavil na Roland Garros, postúpil do semifinále, no tento rok body za účasť medzi najlepším kvartetom obhajovať nebude.Federer sa v tejto sezóne predstavil iba na Australian Open, kde postúpil do semifinále. V ňom však nedokázal výraznejšie konkurovať Novakovi Djokovičovi, keďže už predtým s Austrálčanom Johnom Millmanom či Američanom Tennysom Sangrenom odohral náročné päťsetové zápasy.Naposledy potešil fanúšikov v Afrike, kde sa s Rafaelom Nadalom predstavili na exhibičnom zápase v Kapskom Meste. Zápas naživo sledovalo rekordných 51 954 divákov a tiež sa vyzbierali tri milióny amerických dolárov pre vzdelávanie detí.