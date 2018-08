Rohingovia sa rok po úteku z Mjanmarska dožadujú spravodlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kutupalong 25. augusta (TASR) - Tisícky utečencov z radov rohinských moslimov si v sobotu pripomenuli výročie útokov, ktoré ich prinútili opustiť Mjanmarsko a hľadať bezpečie v Bangladéši. Informovala o tom agentúra AP.Viac ako 15.000 z nich sa zhromaždilo na vrchole kopca v utečeneckom tábore Kutupalong, ktorý je jedným zo súčasných domovov pre takmer 900.000 Rohingov. Tí ušli z Mjanmarska pred násilnosťami a teraz sa modlili, aby sa tam mohli vrátiť do svojich domovov a žiadali tiež spravodlivosť za smrť svojich príbuzných a susedov.hlásal jeden z transparentov. Muži, ženy a deti kráčali cez tábor plný blata a skandovali heslá ako "Už žiadna genocída, my chceme spravodlivosť".K hromadnému úteku moslimských Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte vlani 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda v reakcii pristúpila k rozsiahlej operácii proti povstalcom. Následné boje a represie si vyžiadali tisíce obetí na životoch, prevažne z radov Rohingov.