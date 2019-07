Rok 2018 bol pre priamy predaj rekordný, krásu predbehlo zdravie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (OTS) - Priamy predaj opäť zaznamenal rekord, a to aj v tržbách, aj v počte priamych predajcov. Výrazne rastúci trend asociácia hlási aj na Slovensku.Najnovšie čísla zverejnené Svetovou federáciou asociácií priameho predaja WFDSA začiatkom júna potvrdzujú, že priamy predaj zaznamenáva globálne trvalý rast.Európsky priamy predaj k tejto sume vlani dopomohol 39,5 miliardami dolárov, čo je 21-percentný podiel. Najväčší hráči pritom zostávajú nezmenení: Čína a Spojené štáty americké majú rovnaký podiel (po 18%), nasleduje Kórea (10%), Nemecko (9%) a TOP5 uzatvára Japonsko (8%).Nielen tržby mali v oblasti priameho predaja stúpajúcu tendenciu. Oproti roku 2017 narástol aj počet priamych predajcov, a to o 1,6%, čo v konečnom dôsledku znamená globálne 118,4 milióna priamych predajcov.Hnacou silou priameho predaja zostávajú vo všeobecnosti aj naďalej ženy, ktoré tvoria až 74% všetkých priamych predajcov na svete. Tento fakt priamo súvisí aj s najpredávanejšími produktmi prostredníctvom priameho predaja.Prostredníctvom priameho predaja sa ďalej predávajú potreby do domácnosti (12,8%), oblečenie a doplnky (6,2%) a ďalší spotrebný tovar a služby.Výsledky priameho predaja za rok 2018 sú veľmi pozitívne aj na Slovensku, kde je nárast v tržbách oproti roku 2017 takmer 6-percentný (5,7%).. Počet slovenských priamych predajcov presiahol 203 734 ľudí. Čo sa týka produktov, na Slovensku zostáva kozmetika ako najpredávanejšia prostredníctvom priameho predaja (42%), nasledujú wellness produkty a doplnky stravy (29%) a TOP3 rebríček uzatvárajú výrobky určené pre domácnosť (25,2%).Vo februári tohto roka bol v súvislosti s priamym predajom zverejnený aj prieskum asociácie SELDIA realizovaný v prvom polroku 2018 v Európskej únii. Ten sa zameriaval na všeobecné údaje o priamych predajcoch, ale aj na ich hodnoty či nástroje, ktoré pri práci využívajú.Ako efektívny spôsob komunikácie sa osvedčila populárna komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj spravovanie osobného blogu či webstránky.Združenie priameho predaja (ZPP) reprezentuje priamy predaj na Slovensku už vyše 20 rokov. Obhajuje záujmy svojich členských firiem a prispieva aj k ochrane samotných spotrebiteľov.“, hovorí na margo nových údajov, predsedkyňa ZPP. Združenie tento pozitívny trend podľa jej slov pripisuje ustavičnému omladzovaniu skupiny priamych predajcov, ako aj ich kreatívnemu prístupu ku komunikácii so zákazníkom v online prostredí.Kompletné výsledky WFSDA nájdete tu