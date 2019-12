Rok 2019 bol podľa Česmadu pre cestných dopravcov jeden z najhorších

Na archívnej snímke prezident Česmad Slovakia Pavol Jančovič. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. decembra (TASR) – Podnikanie v cestnej doprave čelí kríze. Tvrdí to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Podotklo, že ani v roku 2019 sa nedočkali pozitívneho prístupu zo strany štátu. Legislatívny rámec je tak podľa Česmadu silne nekonkurenčný z pohľadu ostatných krajín strednej a východnej Európy.Na konci roka 2019 sú slovenskí dopravcovia podľa združenia ešte v horšej konkurenčnej pozícii v rámci Európy ako na začiatku. Poznamenali, že zníženie veku vodičov nákladných vozidiel a autobusov sa nekonalo, daň z motorových vozidiel sa neznížila a poplatky za výber mýta sa neodrazili v rozšírení diaľničnej siete. Na Slovensku je zároveň podľa Česmadu jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej Európskej únii (EÚ). "," skonštatovala hovorkyňa združenia Martina Baumann.Zníženie veku vodičov len pre skupinu štátnych zamestnancov vníma Česmad ako nezmyselný a nekorektný krok. "," podotkol prezident Česmadu Pavol Jančovič. Podľa neho tým utrpí aj systémové vzdelávanie, pretože sa tak mladí ľudia nemôžu dostať k povolaniu vodič.Dopravcovia zároveň dodali, že kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v novembri tohto roka preukázala, že polovica finančných prostriedkov vybraných na mýtnych poplatkoch končí na účte jeho prevádzkovateľa, pričom by tieto financie mali byť investované do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.," vyhlásil Jančovič. Združenie v tejto súvislosti žiada okamžité ukončenie spolupráce štátu so spoločnosťou SkyToll, pretože vybrané finančné prostriedky za mýto by sa mali investovať na opravy a budovanie diaľničných a rýchlostných ciest v prospech všetkých občanov SR, a teda aj dopravcov. Negatívny pohľad na mýtny systém podľa neho zvyšujú aj vysoké sadzby mýta a veľmi nízky bonusový systém za prejazdené kilometre.Okrem toho dopravcovia presadzujú aj zavedenie bonusu v prípade mýtnych zliav. Dnes má dopravca uznané zľavy z mýta až po prejdených 5000 kilometroch pri vozidlách do 12 ton a v prípade vozidiel nad 12 ton je to až po prejdení 10.000 kilometrov. "," podotkol Jančovič. Dopravcovia tiež upozorňujú na staré palubné jednotky, ktoré sú stále v obehu. Negatívne vnímajú aj neprehľadné transakcie a fakturáciu.Súčasne podľa dopravcov neustále rastú na Slovensku náklady na zamestnancov. "," predpokladá Jančovič s tým, že cestná doprava generuje približne 4,8 % HDP Slovenska.Dopravcovia tiež poukázali na to, že na Slovensku je druhá najvyššia daň z motorových vozidiel v EÚ. Česmad prišiel s návrhom, ako túto daň znížiť, pričom cieľom je zníženie ročnej sadzby dane za ťahač a náves (návesová súprava 40 t). Navrhuje zvýšenie zliav a zmenu v ročných sadzbách daní za jednotlivé kategórie vozidiel. Návrh zároveň odráža nastavenie sadzieb a výšky zliav konkrétne v Českej republike.Po vymenovaní všetkých problémov v cestnej doprave tak Jančovič považuje tento rok pre slovenských dopravcov za absolútne nepriaznivý. "," dodal.