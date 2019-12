ROK 2019: Odleteli dva mil. pasažierov, problém Višňové, nová diaľnica

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z oblasti dopravy v roku 2019.- Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo v roku 2018 na prílete aj odlete spolu 2.292.712 pasažierov, čo bol 18-percentný nárast oproti roku 2017. Zároveň išlo o najvyšší počet cestujúcich v histórii bratislavského letiska.- Železnice Slovenskej republiky a odborové organizácie sa dohodli na znení novej kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020. Neskôr dodatkom dohodli aj nárast miezd. Zamestnancom tak od 1. júla vzrástli mzdy plošne o 50 eur a od 1. januára 2020 o ďalších 40 eur.- Železničná spoločnosť Cargo Slovakia sa dohodla so zástupcami zamestnancov na znení podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2019 – 2020. Zahŕňala zvýšenie tarifných miezd od 1. júla roka o 50 eur, a tiež zvýšenie variabilnej zložky mzdy v roku 2020.- Zmluva so zhotoviteľom problematického diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa ukončí dohodou. Rozhodla o tom vláda. Uzavretie dohody o ukončení zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením Salini Impregilo - Dúha odobrila aj Európska komisia.- Európska agentúra pre bezpečnosť letectva preventívne zakázala lietanie so všetkými strojmi série Boeing 737 Max. Dôvodom sú bezpečnostné obavy, ktoré vyvolalo zrútenie lietadla tohto typu v Etiópii. Podobné rozhodnutie prijalo viacero leteckých dohľadov v Európe alebo Ázii. Spravili tak aj USA.- Kontaminácia ohrozujúca zdravie sa pri výstavbe bratislavského obchvatu, teda diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdila. Ministerstvo dopravy informovalo o výsledkoch testov zeminy v násypoch vznikajúceho obchvatu. Analýza však odhalila použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi.- Ministri dopravy štátov Vyšehradskej štvorky podpísali v Bratislave deklaráciu o spoločnom postupe pri výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate. Tá by mala v budúcnosti spojiť hlavné mestá krajín V4.- O tri mesiace skôr oproti harmonogramu bol prerazený tunel Prešov, ktorý je súčasťou diaľnice D1. Stavba ide podľa plánu a celý úsek diaľnice sa má dokončiť v zmluvnom termíne o dva roky.- Vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.- Rezort dopravy spustil liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú mohli dopravcovia súťažiť, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač má v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas 10 rokov.- Stavebná spoločnosť D4R7 Construction odovzdala do užívania prvú stavbu diaľničného obchvatu Bratislavy, preložku cesty II/572 – obchvat Mosta pri Bratislave. Nová komunikácia v celkovej dĺžke 6,5 kilometra odbremení od tranzitnej dopravy Most pri Bratislave a po dokončení obchvatu Bratislavy bude priamo napojená na diaľnicu D4.- Nálezy nepovoleného materiálu na rozostavanej diaľnici D4 nie sú škodlivé pre životné prostredie ani pre ľudské zdravie. Vyhlásila to spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu. Odvoláva sa pritom na hĺbkové testy. Stavebník priznal, že sa našiel aj azbest. Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú.- Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo ďalšiu súťaž na výber železničného dopravcu, a to na trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. V súčasnosti na nej jazdí súkromný dopravca RegioJet, ktorému sa končí zmluva vo verejnom záujme v decembri 2020.- Slovenská správa ciest vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhaduje na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie práve pre nerozdelenie zákazky na časti.- Správna rada Železníc Slovenskej republiky schválila návrh na odvolanie Juraja Tkáča z postu generálneho riaditeľa ŽSR. Minister dopravy dlhodobo nebol spokojný s technickou situáciou na železniciach.- Novým generálnym riaditeľom ŽSR sa stal Igor Polák, ktorý pracoval v ŽSR ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku.- Najvyšší kontrolný úrad upozornil na neefektívne a nehospodárne nastavený systém výberu mýta na Slovensku. Kontrola ukázala, že len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic. So správou NKÚ sa v decembri oboznámila aj vláda.- Diaľničná známka s platnosťou 365 dní má stáť rovnako ako tá s platnosťou na kalendárny rok, teda 50 eur. Novú formu diaľničnej známky prináša od budúceho roka novela zákona o cestnej premávke.- Nový diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 kilometra začal slúžiť motoristom. Jeho výstavba trvala tri roky, k sprejazdneniu došlo podľa plánu. Projekt bol financovaný z eurofondov a štátneho rozpočtu, realizovala ho spoločnosť Skanska SK za zmluvnú sumu 197,4 milióna eur bez DPH.