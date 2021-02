Rok 2021 je rokom inovácií, ktoré naša spoločnosť potrebuje ako soľ

Čo je to Taftie a ako funguje? Akú úlohu v ňom zohráva Slovensko a Slovenská inovačná a energetická agentúra?

19.2.2021 - Rozhovor s Petrom Blaškovitšom, generálnym riaditeľom SIEA, o slovenskom predsedníctve v TAFTIE.







Mnoho ľudí zatiaľ u nás nevie, že na Slovensku pôsobí agentúra, ktorá sa zaoberá inováciami, podporuje podnikateľov a vzdeláva mladú generáciu v oblasti inovácií. Sme Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a takéto či podobné organizácie sú takmer v každej krajine. Po nástupe do funkcie sa mojou prioritou stalo značku SIEA zviditeľniť a dokázať, že moderné štátne inštitúcie môžu fungovať aj na Slovensku. Verím, že tomu môže dopomôcť aj naše predsedníctvo v asociácii Taftie. Aktuálne má 32 členov z 28 krajín a združuje organizácie, ktoré môžu mať inú formu, spôsob financovania alebo zodpovedností ako Slovenská inovačná a energetická agentúra, ale v princípe fungujú s rovnakým cieľom – podporovať inovácie. Priaznivo vplýva na zvýšenie inovačného povedomia v spoločnosti a víziou Taftie je podieľať sa na budovaní inovačného ekosystému v jednotlivých krajinách. Vedenie Taftie funguje na rotačnom princípe a tento rok, rok 2021, Taftie predsedá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

SIEA predsedá organizácii Taftie, aké vidíte najväčšie benefity predsedníctva?

Čo je hlavnou témou slovenského predsedníctva?

Otvárate témy inovácií aj na Slovensku, aké príležitosti vyplývajúce z nášho predsedníctva Taftie môžu očakávať slovenské firmy?

Na záver mi dovoľte viac futuristickú otázku, aký bude podľa Vás rok 2021 z pohľadu inovácií?

Za kľúčový benefit považujem to, že práve my sme si mohli nastaviť témy nášho predsedníctva, a tak ovplyvniť aj svetové inovačné organizácie, aby sa tými témami zaoberali. Členstvo v Taftie má mnoho benefitov, ako som už uviedol, zapájame sa do rôznych pracovných skupín, porovnávame prístupy v jednotlivých krajinách v určitých oblastiach, a tak aj my vieme lepšie nastaviť naše stratégie. Aktuálne sme napríklad porovnávali jednotlivé prístupy v nastavovaní protipandemických opatrení krajín v čase prvej vlny koronakrízy a využívanie rôznych nástrojov pre zníženie dopadov na malé a stredné podniky.Jednotlivé podujatia, ktoré organizujeme počas predsedníctva v Taftie, vytvárajú svojimi témami celok, respektíve sú nositeľom spoločnej myšlienky. Tou myšlienkou a nosnou témou pre slovenské predsedníctvo sú. Prvé podujatie bude riešiť úlohu miest pri rozvoji inovácií, podporu štátu i témy. Aprílové podujatie sa zameria na, ktoré sú na Slovensku už v značnej miere využívané vo všetkých väčších firmách, a ich vývoj aj na Slovensku je nezanedbateľný. Netreba však zabúdať ani na etické princípy, ktorými sa budeme zaoberať. Ďalšia téma bude viac ekologická, chceme a musíme sa venovať témam. Práve inovácie sú odpoveďou na otázku "ako?". Napĺňanie stratégie uhlíkovej neutrality a dodržiavanie princípov Parížskej klimatickej dohody však nemusí stačiť. Hľadajme ďalšie spôsoby aj na našom podujatí. Posledným podujatím na Slovensku bude expertný seminár venovaný. Vzájomná spolupráca medzi univerzitami, firmami, štátom ale aj v rámci EÚ je kľúčová pri vytváraní otvoreného inovačného prostredia. Len v otvorených spoločnostiach sa môžu tvoriť inovácie. Posledná téma bude mne blízka, nakoľko sa bude venovaťa hodnoteniu pandémie s viac ako ročným odstupom. Toto podujatie sa bude konať v Bruseli a verím, že sa tam fyzicky naozaj stretneme s mojimi kolegami, generálnymi riaditeľmi, expertmi a významnými pracovníkmi z inovačných agentúr členských krajín z Európskej únie, Izraela, Turecka a iných krajín, ale aj poprednými predstaviteľmi Európskej komisie, ktorá sa pravidelne na podujatí Taftie zúčastňuje.V rámci Taftie fungujú aj jednotlivé pracovné skupiny na rôzne témy, napríklad my sme sa v minulosti zapájali do aktivity, ktorá prepájala start-upy s investormi, a úspešne sme aj nominovali slovenské start-upy, ktoré sa pred európskymi investormi prezentovali. Taktiež sa zapájame aj v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá hodnotením efektívnosti a účinnosti inovačných agentúr. Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny je preukázať reálny dopad politík, ktoré inovačné agentúry implementujú a ich vzájomné porovnanie. Ako agentúra, ktorá implementuje niektoré operačné programy Európskych štrukturálnych fondov, môžeme práve vďaka takýmto analýzam a porovnaniam efektívne poskytovať riadiacim orgánom informácie, ako lepšie nastavovať podporu podnikateľov, aby mala čo najlepší dopad. A aby čerpanie finančných prostriedkov v rámci fondov EÚ bolo nielen efektívne, ale aj oveľa rýchlejšie ako doteraz.Všeobecne platí, že ľudia sú pod tlakom často kreatívnejší, v krátkom čase sú schopní nájsť a implementovať nové, dovtedy nepoznané, alebo prehliadané riešenia. Napríklad ak by sme cielene pripravovali a nastavovali online vzdelávanie na školách, tak by to bol pravdepodobne dlhodobý proces v rámci nejakých striktných štruktúr. Keď boli mnohí učitelia nečakane postavení do úlohy online mentorov, mnohí z nich pristupovali k vyučovaciemu procesu veľmi kreatívne a zapájali žiakov do rôznych online platforiem, hier, púšťali im podcasty, video blogy a iné netradičné nástroje vzdelávania. Preto očakávame, že nové nápady a inovácie sa budú objavovať v oveľa širšom rozsahu. Myslím si, že rok 2021 bude rokom inovácií a musíme to využiť a podporiť, pretože Slovensko potrebuje inovácie ako soľ pre ľahšie prekonanie dopadov pandémie a získanie novej konkurenčnej výhody na globálnych trhoch, na ktoré sa naša malá a extrémne otvorená ekonomika orientuje.Informačný servis