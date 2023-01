Rok 2022 bol po mnohých stránkach náročný, skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rok 2022 bol po mnohých stránkach náročný, obdobie pandémie plynulo vystriedali ďalšie veľmi vážne udalosti. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo Obyvateľom hlavného mesta zaželal, aby do nového roka vykročili v zdraví, v plnej sile a s jasnou mysľou. "No a milovanej Bratislave prajem, aby si aj v ďalšom roku zachovala svoju prívetivú tvár a bola otvoreným, tolerantným a sebavedomým hlavným mestom," dodal primátor.